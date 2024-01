Mint ismert, Zelenszkij és Zaluzsnyij között az elmúlt hónapokban drasztikus mértékben romlott a viszony. Ráadásul míg az ukrán elnök népszerűsége folyamatosan csökken, addig az ukrán fegyveres erők vezetőjének népszerűsége töretlen, sokan már azt prognosztizálják, hogy ő lehet az ország következő elnöke.

Zaluzsnyij régóta ellenszenves Zelenszkij számára, hiszen a katonai vezető nemcsak zárt ajtók mögött, hanem a nemzetközi sajtóban is éles kritikákat fogalmazott meg többek között a totális kudarcba fulladt ellentámadással kapcsolatban.

Értesülések szerint Zelenszkij most megpróbálja eltávolítani politikai riválisát, az ukrán elnök emellett semmilyen más posztot nem kínál fel Zaluzsnyijnak. Az ukrán fegyveres erők parancsnoka azonban nem egyezett bele az ukrán elnök követelésébe, továbbra is marad posztján. Zelenszkij egyedül nem képes elmozdítani a posztjáról, ehhez Rusztem Umerov védelmi miniszter jóváhagyása is kellene.

Amennyiben Zelenszkij el tudja érni, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoka lemondjon, az drámai következményekkel járna, akár lázadáshoz, katonai puccshoz is vezethetne. Az ukrán katonáknak ugyanis elegük van abból, hogy Zelenszkij gúnyt űz a hadseregből azzal, hogy folyamatosan katonai ruhákban parádézik, miközben semmihez sem ért, tömegével küldi meghalni az embereket a frontra. Amennyiben szeretett vezetőjüket is leváltatná, azt már minden bizonnyal nem tűrnék.