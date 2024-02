Ahogy az Origo is beszámolt róla, meglepő dolgokat rejt magában Európa egyik legnagyobb sóbányája - képek.

A területi rádióstúdió honlapján azt írta, hogy 2023-ban 570 ezer látogató váltott belépőt Székelyföld legnagyobb turisztikai attrakciójába. Ennél többen csak a járvány előtti évben, 2019-ben ereszkedtek le a tárnákba, akkor 670 ezer látogatót számláltak.

Sebestyén József igazgató elmondta, hogy a belépőkből 17 millió lej (1,31 milliárd forint) bevétel származott. A jegyek ára idén sem változott, a felnőttek 50 lej (3855 forint), a gyerekek 35 lej (2699 forint) ellenében látogathatják a létesítményt.

A tájékoztatás szerint csak a téli szünidőben mintegy 20 ezren fordultak meg a játszóterekkel, moziteremmel és a szabadidő eltöltésére alkalmas berendezésekkel felszerelt sóbányában. Vakációban és hétvégén is sok a vendég, főként gyerekes családok, diákcsoportok látogatják, és sokan járnak ide gyógykezelésre is.

Hétvégente napi 700-1000 személy is leereszkedik a mélybe

- mondta az igazgató. A sóbányát működtető cég több újítást vezetett be: tavaly újrarendezte a szuvenírboltot és új márkát alapított, a márkanévvel számos terméket, egyebek közt különböző fűszernövényekkel ízesített asztali sót forgalmaznak. Kávézót is kialakítottak a mélyben, ahol neve szerint "sós kávét" is kóstolhatnak a vendégek, valamint kalandparkot is működtetnek - közölte az igazgató.

A Hargita megyei bányát tavaly néhány napra be is kellett zárni, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, és ennek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, melynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága.

A felszín alatt 120 méterre található látogatható csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem is várja a látogatókat.

Jótékony mikróklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségügyi panaszra is javallott.