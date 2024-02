A gendertéboly mércéjével mérve is rendkívül erős történet érkezett a napokban. Egy baloldali brit képviselő azt kérvényezte a brit törvényhozásban, hogy meg lehessen változtatni a halott emberek nemét.

Sokan sok helyen elmondták már, hogy a woke-őrületnek nincsenek határai. És való igaz, eddig is rengeteg abszurditás érkezett ezzel kapcsolatban: női sportversenyeket sorozatban megnyerő transzneműek, gendersemleges névmások, LMBTQ-sított mesék, és napestig lehetne folytatni a sort.

Most azonban végérvényesen bebizonyosodott: a genderőrületnek valóban nincsenek határai. A Telegraph szombati cikke szerint egy brit munkáspárti képviselő

a halott emberek nemváltoztatása mellett kezdett el kardoskodni.

Ez nem csupán egy szimpla felvetés, hiszen Charlotte Nichols bizarr elképzelését kezdeményezte is a brit parlamentben. Nichols a 2004-ben elfogadott gendertörvény (GRA) módosítását szeretné elérni, mégpedig olyan formában, hogy a transzneműek akár az új nemük alapján legyenek a hivatalos halotti iratokban is, akár visszamenőleg is.

Vélhetően Nichols onnan vette az ötletet, hogy tavaly csaknem 14 ezer kampányoló kérte a kormánytól, hogy módosítsa a GRA-t, és tegye lehetővé a posztumusz és gyorsított nemváltoztatást. A kezdeményezést végül elutasították, ahogyan Nichols mostani akciója is sikertelenül zárult. Stuart Andrew esélyegyenlőségi miniszter ugyanis határozottan kijelentette: a kormány nem tervezi a törvény további módosítását.

A felvetés nagy port kavart, szinte mindenki ellenezte azt. Lucy Marsh, a The Family Education Trust szóvivője elmondta, hogy nem tudni, hogy hol lenne a vége, ha nyíltan lehetne hazudni arról, hogy ki milyen nemű. Ha egy halottkém egy gyermek neméről hazudhat, akkor felmerült benne a kérdés, hogy mi lehet a következő lépés.