Carlo Nordio olasz igazságügy-miniszter is kizárta annak a lehetőségét, hogy Ilaria Salist, szélsőbaloldali terroristát a Magyarországon zajló eljárás lezárulása előtt Olaszországban helyezzék házi őrizetbe. "Az olasz diplomácia nem fog beavatkozni, mivel a minisztériumok szerint a bíróság független. Mint ismert tavaly szélsőbaloldali aktivisták ártatlan emberekre támadtak.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügy-miniszter közös közleményben hangsúlyozta hétfőn este, hogy az országok jogi szuverenitását tiszteletben tartva nem avatkoznak be a Magyarországon letartóztatásban lévő szélsőbaloldali aktivista ellen indított bírósági eljárásba, így nem kezdeményezik a házi őrizetbe helyezést sem. Az együttes közleményt azt követően adták ki, hogy a két miniszter külön-külön fogadta a Budapesten letartóztatásban levő olasz állampolgár, Ilaria Salis édesapját, Roberto Salist és a fogvatartott ügyvédjét, Eugenio Lascót.

A külügyi és az igazságügyi tárca vezetője kiemelte, hogy figyelemmel kísérik Ilaria Salis ügyét. Elkötelezték magukat a vád alá helyezett olasz állampolgár jogainak tiszteletben tartatására. Ugyanakkor leszögezték, hogy minden állam jogi önállósággal rendelkezik, és ennek értelmében nem adott a lehetőség a "beavatkozásra, sem ami a bírósági eljárás alakulását illeti, sem a vád alá helyezett személy elhelyezésének módosítását tekintve a jogi eljárás során".

A két miniszter nem nevezte lehetségesnek Roberto Salis és az ügyvéd kérését, miszerint a nőt Olaszország budapesti nagykövetségén helyezzék házi őrizetbe a bírósági tárgyalás időszakára.

Utóbbit az olasz hatóságok "az eljárásrendtől eltérőnek" nevezték, ami a külföldi igazságügyi szervek számára elfogadhatatlan lenne - hangoztatták.

Nem kerül Olaszországba

A közleményben Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök személyesen lépett az ügyben Orbán Viktor kormányfőnél, és maga Tajani is egyeztetett Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. Emlékeztetett, hogy január 30-én a római magyar nagykövetet is behivatták az olasz külügyminisztériumba. Carlo Nordio igazságügyminiszter úgy vélte, a vádlott védelmének kell szorgalmaznia a házi őrizetbe helyezést, amelyet az esetleges büntetőítéletet követően Ilaria Salis olaszországi börtönbe való áthelyezése követhet.

Eugenio Lasco ügyvéd úgy nyilatkozott, a külügyminiszter és az igazságügy-miniszter is kizárta annak a lehetőségét, hogy Ilaria Salist a Magyarországon zajló eljárás lezárulása előtt Olaszországban helyezzék házi őrizetbe. "Az olasz diplomácia nem fog beavatkozni, mivel a minisztériumok szerint a bíróság független. Reméljük, így van ez Magyarországon is" - jelentette ki az ügyvéd.

Antonio Tajani február 8-án tart parlamenti beszámolót a Salis-ügyről.

Brutális támadás

Mint arról korábban beszámoltunk, bűnszervezetben való részvétel miatt bűnös a 30 éves Tobias Edelhoff, a hírhedt német szélsőbaloldali terrorrohamosztag, a Hammerbande kiképzője. Ezért három év fegyházra ítélték hétfőn első fokon a Fővárosi Törvényszéken a tavaly februári budapesti embervadászat miatti per előkészítő ülésén. Elvtársai a szélsőbalos szellemiségben és a vádiratban ugyanakkor tagadnak. A 39 éves olasz Ilaria Salis és a német Anna Christina Mehwald tagadja a vádakat, utóbbi még azt is, hogy a Hammerbande tagja volna. A vád szerint mindhárman részesei voltak a tavaly februári budapesti támadásnak. Mint korábban többször is beszámoltunk róla, tavaly februárban szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal aktivistái. Az egész brutális támadás kezelése jól mutatja, hogy a nyomozók jó munkájának köszönhetően már bírósági szakaszban van. Magyarországon az igazságszolgáltatás független, a döntés a bíróság kezében van.