Ahogy az Origo is beszámolt róla, félelmetes méreteket öltött a mozgósítás Ukrajnában, nőket is toboroznak. Az Egyesült Államok és szövetségesei Kijevet a tinédzserek, idősek és nők besorozásra buzdítják, hogy így töltsék fel a megfogyatkozott egységeket a háború folytatásához.

Zseleznyak közlése szerint a kormány által készített előterjesztést 243 képviselő szavazta meg. A tervezet elfogadásához legalább 226 szavazatra volt szükség. Hozzátette, hogy módosító indítványokat február 21-ig lehet benyújtani. Szavai szerint a törvényjavaslatot a második, végleges olvasatban nagy valószínűséggel február utolsó hetében fogadja el a parlament, és várhatóan áprilisban lép hatályba.

Január 11-én az ukrán parlament visszaküldte átdolgozásra a kormánynak a vitákat kiváltó törvényjavaslatot, amelynek új, javított változatát január 30-án nyújtotta be a kormány a parlamentnek. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint a törvényjavaslat új változata alapján

a mozgósítást elkerülő hadkötelesekkel szemben bírósági határozat alapján lehet majd intézkedni.

Eszerint a területi hadkiegészítő központnak jogában állna bírósághoz fordulni, ha valaki a mozgósításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tíz napon belül nem jelenik meg a központban, vagy külföldi diplomáciai képviseleten.

Büntetésként zárolhatják bankszámláját, bevonhatják a jogosítványát, illetve megtilthatják neki a külföldre utazást, amíg nem tesz eleget a megjelenési kötelezettségének.

A kormány azt is javasolja, hogy csak olyan férfiak kerüljenek be új alkalmazottként a közszolgálatba, akik fegyveres alapképzést kaptak, vagy letöltötték a katonai szolgálatot. Ez alól kivételt képeznek az egészségügyileg katonai szolgálatra alkalmatlanok, illetve azok, akik jelenleg már valamilyen közszolgálati intézménynél dolgoznak.

Zseleznyak arról is tájékoztatott, hogy a parlament megszavazta Julija Laputyina veteránügyi miniszter menesztését. A tárcavezető hétfőn nyújtotta be lemondását, a szakbizottság értékelésében elégedetlenségét fejezte ki a miniszter munkájával. A törvényhozás ugyancsak menesztette Jurij Buhlakot, a Központi Választási Bizottság (CVK) tagját, aki 12 nappal az orosz invázió előtt hagyta el Ukrajnát, nem tért vissza, de továbbra is felvette a fizetését.