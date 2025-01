Agyonlőtt 98 kengurut egy ausztrál férfi

Minden ellene felhozott vádat tagad egy férfi, aki a gyanú szerint agyonlőtt 98 kengurut egy új-dél-walesi katonai támaszponton. A 43 éves Williamtown-i Joey Pace rövid időre megjelent Raymond Terrace bíróságán hétfőn, miután a rendőrség letartóztatta - írja a The Guardian.

A férfi ügyvédje, Glenn Kable azt mondta a bíróságon, hogy Pace minden vádpontban ártatlannak vallja magát. Gregory Moore bíró augusztus 26-ra tűzte ki a következő tárgyalás időpontját.

Moore elrendelte, hogy a rendőrség május első napjáig mutassa be Pace-nek az ellene szóló bizonyítékokat. A rendőrök decemberben razziát tartottak Pace Williamtown-i ingatlanán, és állítólag három lőfegyvert foglaltak le, miután októberben döglött kengurukat találtak a singletoni katonai támaszponton. Állítólag egy másik ingatlanból is számos lőfegyvert is lefoglaltak.

Pace ellen hat bűncselekmény miatt emeltek vádat, beleértve az október 1. és 8. között Broke-ban elkövetett súlyos állatkínzást, lőfegyver használatát a katonai bázison, nemzetközösségi terület megsértését és védett állatok, nevezetesen a 98 kenguru megkárosítását vagy annak megkísérlését.

Azzal is vádolják, hogy nem tárolt biztonságosan egy puskát Williamtownban. A rendőrséget azután hívták ki, hogy október 8-án az elpusztult kengurukat, valamint egy lőszeres dobozt és két töltényt találtak a singletoni katonai bázison. Pace a bíróságon kívül nem nyilatkozott.

