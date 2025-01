Több mint 500 állat halt meg egy kisállatkereskedésben

A hatóságok közlése szerint a texasi Dallasban található a Plaza Latinában az 579 állat többsége madár volt - számolt be a Skynews.

A tüzet körülbelül két órán át pusztított, és 45 tűzoltó kellett, hogy megfékezzék

– mondta Jason Evans, a dallasi tűzoltóság és mentőszolgálat (DFR) szóvivője.

Bár a lángok nem értek el az állatokat, a füst belélegzése következtében azonban mégis elpusztultak. Több száz madár, valamint csirke, hörcsög, két kutya és két macska pusztult el – tette hozzá a szóvivő.

Az egyszintes bevásárlóközpont szerkezete súlyosan megrongálódott tűzben, a teteje beomlott azonban személyi sérülés nem történt.

A tűz okát egyelőre még vizsgálják.

Fotó: Google Maps

Néhány héttel ezelőtt pedig két macska is elpusztult az Egyesült Államokban. A minisztérium közleményt adott ki, amely szerint a két elpusztult macska a Raw Farm, LLC tejét fogyasztották, miután a cég a hónap elején önként visszahívta az összes pasztörizálatlan azaz nyers tejet és tejszínt - számolt be a The Hill.

A nyers tej elfogyasztása után a macskákon étvágytalanság, láz és neurológiai tünetek is jelentkeztek.

"A fertőzött macskák betegségük súlyosbodása után pusztultak el, és ezt követően az madárinfluenza tesztjük pozitív lett, ami igazán ritka a macskáknál" - áll a minisztérium közleményében.

Mint kiderült, az országos H5 madárinfluenza-járványban más macskák is megfertőződtek, miután fertőzött nyers tejet ittak.

Mongóliában pedig tavaly márciusban több millió állat pusztult el a szélsőséges időjárás következtében. Az országban ugyanis a szokásosnál sokkal több hó esett azon a télen, és területének több mint 80 százalékát eddig helyenként akár 100 cm vastag hó is borította - közölte a helyi időjárásfigyelő ügynökség.

A világ egyik utolsó fennmaradt nomád országaként Mongólia a közelmúltban a kemény tél és az állatállomány elvesztése miatt akkor a katasztrófavédelmi készültséget a legmagasabb szintre emelte.

Az állattenyésztés támogatását tekintik a legéletképesebb módszernek a tengerparttal nem rendelkező ország bányászattól függő gazdaságának diverzifikálására - írta a Magyar Nemzet.