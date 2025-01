Ítéletidő Észtországban: tízezrek maradtak áram nélkül a heves hóviharok miatt

A legsúlyosabban érintett térség a balti állam második legnagyobb városának, Tartunak a régiója volt. A hó és a fagy a közúti és vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott - írja az MTI.

Hókotró járművek folyamatos bevetésen voltak, a mentőszolgálatokat több mint 300 alkalommal riasztották többnyire a hótömeg miatt utakra, vagy villanyvezetékekre dőlt fák miatt.

Mindemellett több tucat közúti baleset, illetve fűtéshez köthető tűzeset is volt. A hóviharok péntek reggel kezdődtek és egész hétvégén tartottak, s meteorológiai előrejelzések szerint feltehetőleg csak a jövő hét elején fognak alábbhagyni.

Galleries: Tartu and Narva blanketed in snow#Estonia https://t.co/p8ptty9sDD — ERR News (@errnews) January 12, 2025

Heves hóviharok tombolnak több európai országban is, köztük Franciaországban, ahol már több halálesetet is jelentettek.

Az Egyesült Királyságban is fennakadásokat okoz az óriás mennyiségű hó. A közúti és légi közlekedés szinte megbénult. A manchesteri repülőteret már le is zárták. A havazás gondot okoz több nyugat-európai repülőtéren is, Németországban és Hollandiában is késések vannak több repülőtéren.