Áramszünetek, járattörlések és fennakadások - káoszt okozott az első hó Amerikában

A vihar által érintett területeken – elsősorban Kentucky, Indiana és Virginia államokban – több százezer fogyasztónál nem volt áram

Fotó: A PEDRO UGARTE / AFP

Arról is írtunk, hogy szintén hatalmas havazás okoz gondot Nyugat-európában is főként a repülőtereken. Németországban késések vannak a müncheni és a stuttgarti repülőtéren havazás és jegesedés miatt - közölték a légikikötők szóvivői vasárnap. Hasonló a helyzet Hollandiában is, illetve több nagy forgalmú nemzetközi repülőteret zártak le vasárnap Nagy-Britanniában is a heves havazás miatt.