Az európai patriótáknak most érdemes ellentámadásba lendülnie a meggyengült liberális wokeizmus ellen

- Donald Trumpnak a gender és transz vonatkozásokban meghozott intézkedései milyen hasonlóságot mutatnak a Fidesz-KDNP vezette magyar kormánynak a családokat középpontba helyező, a hagyományos értékeken alapuló politikájával? Igaz-e az az állítás, hogy most az amerikai kormányzat egy a magyar szabályozáshoz hasonlót akar megvalósítani?

Tény, hogy az amerikai jobboldal évek óta odafigyel a magyar konzervatívok eredményeire, sikereire. Az elmúlt években jelentősen kibővült és elmélyült a jobboldali együttműködés a két ország között, ennek jele a CPAC Hungary is. Korábban már felmerült az, hogy egy állam – Florida – a magyar gyermekvédelmi intézkedéseket vette alapul, amikor elfogadta szülői jogok védelméről szóló törvényt. Alabama, Arkansas de Dél-Dakota és Louisiana államokban is látunk kedvező tendenciákat. Annyit biztosan állíthatunk, hogy amerikai barátaink odafigyelnek a magyarokra, és tisztában vannak a hazai eredményekkel. Azonban ez inkább azt jelenti, hogy inspirációt merítenek tőlünk, nem azt, hogy másolnák a magyarországi intézkedéseket. A konzervatív politika mindig az adott nemzet saját körülményeiből és érdekeiből indul ki, így a pozitív külföldi példákat alaposan átgondolva idomítják a helyi viszonyokhoz. Most is erről lesz szó.

- Annak, hogy a gender és transz politika visszaszorul az Egyesült Államokban lehet-e egy olyan következménye, hogy meggyengül a wokeizmusnak ez a válfaja az Európai Unióban is? A Trump fordulat hatására enyhülhetnek a gender és transz ügyek miatt Magyarországgal szemben Brüsszelben bevetett szankciók, büntetések?

Az USA-ban új nap kelt fel január 20-án, ám Európában rövid távon sajnos nem számíthatunk arra, hogy a liberális technokraták visszavonulót fújnak. Brüsszel és a tagállami vezetők túlnyomó többsége – tisztelet a kivételnek Giorgia Meloni olasz miniszterelnök személyében – jelenleg a pánik és hitetlenség szakaszában van. Nem voltak felkészülve arra, hogy mekkorát fog változni a világ Donald Trump beiktatásával. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és kollégáik eddigi kormányzati teljesítménye alapján úgy gondolom, hogy a következő hónapok még a kapkodással és a vagdalkozással fognak eltelni. Ám ezt majd a kiútkeresés időszaka fogja követni, ami azt jelenti, hogy Magyarországgal szemben is kulturáltabb, megfontoltabb viselkedést várhatunk majd.