Párja bántalmazása miatt lett öngyilkos egy anya

A 30 éves Ryan Wellings letartóztatták, miután 23 éves barátnője, Kiena Wellings öngyilkos lett. A nő mielőtt végzett magával, nyolc hónapos kislányát az egyik barátjánál hagyta, aztán egy búcsúlevet majd öngyilkos lett 2022 júliusában. A levélben azt állította, a barátja bántalmazása vezetett oda, hogy véget vessen az életének.

Keményen küzdöttem, sokáig harcoltam. Olyan fájdalmat éltem át, amit senki sem tud elképzelni. Addig kínoztak, amíg nem maradt semmi. A végsőkig küzdöttem, de elvesztettem ezt a harcot. Ryan Wellings ölt meg

- írja a levélben.

Welling 2020 januárjában találkozott a férfival, akibe hamar beleszeretett, és egy hét ismeretség után magára tetováltatta Ryan arcát és nevét, majd ezután nem sokkal össze is költözött az új párjával. Azonban kapcsolatuk hamar rémálommá vált.

A nő jegyzeteket is készített a barátja sértegetéseiről, amelyeket úgy készített el, mintha egy bevásárló lista lenne. Erre a rendőrök akkor jöttek rá, mikor átvizsgálták Welings telefonját. A különálló listákon több tucat példát sorolt fel annak bizonyítékaként, hogy a párja megsértette és megalázta őt.

Azt hiszed, hogy jobb vagy mindenkinél

- áll a listában, amit még durvább sértésekkel folytatott, mint, hogy egész életedben nem értél semmit.

A további verbális bántalmazások közé tartozik, az is, hogy a férfi becsmérelte a barátnője munkáját, valamint többször a fejéhez vágta, hogy állandóan panaszkodik. Welling ezek mellett azt is leírta, hogy a férfi megcsalással is megvádolta, azt állította a nő lefeküdt a nagybátyjával.

Azonban a hatóságok nemcsak jegyzeteket, de felvételeket is találtak a nő telefonján, amelyeken Ryn Welling egy fúróval akarta kifúrni a fogait. Egy másik videón pedig azzal fenyegetőzik a férfi, hogy savval önti le a barátnője arcát, hogy az ne tudjon többet képet megosztani az Instagram oldalán.

Ezek után Wellingst bíróság elé állították, de emberölés vádjával nem találták bűnösnek, azonban testi sértés és erőszakos viselkedés miatt elítélték.

A hathetes tárgyalás alatt az is kiderült, hogy a férfi már a nővel való kapcsolata elején erőszakos volt. Sőt érzelmileg instabil személyiségzavart diagnosztizáltak nála, ezért a bíróságon arról tárgyaltak, hogy a férfi ezt kihasználva hajszolta a halálba a barátnőjét. - írja a Mirror.