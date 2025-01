Robbanás történt Berlinben, két rendőr megsérült

Robbanás rázta meg Berlin északi részén az egyik rendőrőrsön. A robbanásban két rendőr megsérült, egyik állapota súlyos.

A robbanószerkezetet az épületen kívül, egy kerítés mellett találták meg.

A DW azt írja, hogy a rendőrök egy rutin ellenőrzés során fedezték fel az ismeretlen tárgyat.

Heute Abend gegen 20:20 Uhr kam es an der Umzäunung unseres Polizeiabschnitts 12 in #Wittenau zu einem schweren Sicherheitsvorfall, bei dem eine Kollegin und ein Kollege während eines routinemäßigen Sicherheitsgangs zum Teil schwer verletzt wurden.



Nach ersten Ermittlungen… pic.twitter.com/kDAxdO1SCA — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 2, 2025

Az oldal azt írja, hogy egyik rendőr a szemén és az arcán sérült meg, míg a másik rendőr robbanás okozta traumát szenvedett. Mindkettejüket kórházban kezelik.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Berlinben Szilveszter napján elszabadult a pokol: őrjöngő fiatalok ismét rátámadtak a munkájukat végezni próbáló rendőrökre és tűzoltókra. Rakétákkal, petárdákkal, és palackokkal vették célba a kiérkező egyenruhásokat. De rátámadtak a bajbajutottakon segíteni próbáló mentősökre is, annak ellenére, hogy idén már voltak olyan kerületek, ahová csak rendőri kísérettel vonultak ki. A randalírozásnak halálos áldozatai is voltak.