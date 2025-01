Diplomáciai kristálygömb 2025-re: Közel-Kelet

Izrael tavaly komoly sikert realizált a háborúba északról bekapcsolódó másik ellensége, a libanoni Hezbollah lefejezésével. A cédrusok országa a Közel-Kelet mikrokozmosza és ami ott történik, az általában a térséget formáló nagy folyamatok lecsapódása. A megtizedelt siíta hadsereget Asszad bukása – Szíria földrajzi kiiktatásával – még el is vágta az iráni utánpótlástól, ezért a libanoni belpolitikai mérleg is éppen a vele szemben álló erők felé billen. Ettől azonban még Libanon bonyolult felekezeti viszonyai nem változnak és valószínűtlen, hogy az állami akaratot kikényszeríteni képes országgá válik. Márpedig Izrael az északi területei védelmében Hezbollah-mentes pufferzónát akar Libanonon belül. Az IDF ezért nem fog visszavonulni a határ mögé, amint azt az amerikaiak által letárgyalt ottani tűzszünet elrendeli. Mindez azonban azt is jelenti, hogy Netanjahunak a libanoni cselekvési szabadságához is szükség van az új amerikai adminisztráció jóindulatára.

A Hamász Izrael elleni háborúja dominóhatást indított el, csak épp az ellenkező irányba, mint az akció kitervelői gondolták. Elsőként a Hezbollah dőlt el, majd következett a szíriai Aszad-dinasztia, amelyet iráni és orosz protektorai nem tudtak megmenteni. Az Aszad-klánt azonban közvetlenül nem Jeruzsálem buktatta meg – az izraeliek a Szíriában települt iráni képességeket támadták –, hanem Ankara. A törökök éltek a kínálkozó lehetőséggel és az általuk felfegyverzett szunnita arab csoportok útján kiszorították a meggyengült Iránt és Oroszországot – évszázados riválisaikat – Szíriából. Jól mutatja az új világrend megváltozott erőviszonyait, hogy a damaszkuszi hatalomváltáshoz a térségben még egy-két évtizede is „rendszerváltásokat” vezénylő Washington is csak nézőként asszisztált. Történelmi győzelem ez Erdogannak, aki oda vitte vissza a török befolyást, ahonnan az első világháború végén a győztes antanthatalmak verték ki az egykori Oszmán Birodalmat. Török üzleti körökben a kapacitások átirányítását tervezik az ország újjáépítésére. Már ha lesz mit újjáépíteni. Mert az idei év (egyik) nagy kérdése a Közel-Keleten az, hogy Szíria egyáltalán menthető-e. A Törökország által támogatott milíciák egy része van csak közvetlen irányításuk alatt. Nem világos, hogy a részben al-kaidás múltú csoportok zavaros belső viszonyaikkal képesek és hajlandóak-e a hatalommegosztás elve alapján állami keretekben gondolkodni. Ezen múlik, hogy Szíria nagyrészt török (és öbölbeli) befolyás alatt új életet kezd vagy a polgárháború kiújul és az ország végleg szétesik, esetleg megspékelve az Iszlám Állam egy újabb reinkarnációjával, terror- és menekülthullámmal. A térségbeli történelmi mintázat szerint az utóbbi szokott történni. A mesterségesen létrehozott, etnikailag és vallásilag tagolt államokban valamely kisebbségi klán (Szíria esetében az alaviták) diktatúráját felváltja a „demokrácia”, azaz a többségi csoport uralma (értsd: bosszúja), ahogy az például Irakban is történt.