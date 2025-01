Dömötör Csaba kemény üzenetet küldött Magyar Péter pártjának

Mindezt egy nappal azután, hogy frakciójuk újabb támadó vitát rendezett Magyarországról. Pár perccel azelőtt, hogy Magyar Péter egy újabb felszólalását használta arra, hogy belerúgjon a saját országába. De vissza a lengyel kormányfőre. Donald Tusk évek óta Manfred Weberék nagykedvence, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került. (Miniszterelnöksége előtt az Európai Tanács elnöke volt.)

Lássuk, pontosan minek is tapsoltak a tiszások:

A Tusk-kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban.

A liberális fősodor által is megtapsolt lengyel kabinet teljesen leválna a keleti gázszállítmányokról, totálisan figyelmen kívül hagyva, hogy a részleges leválás már eddig is mekkora energiaár-emelkedést és inflációt okozott. A szankcióknak nem nagyon volt náluk nagyobb lobbistája. Egy tisztviselőjük szerint azokat, akik felrobbantották az olcsóbb gázt biztosító Északi Áramlatot, nem letartóztatni, hanem kitüntetni kellene. A külügyminiszterük köszönetet is mondott. Tusk úgy erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát, hogy nem ad választ arra, hogy ez milyen biztonsági kockázatokkal járna, s hogy a tagsággal mennyi támogatástól esnének el a kelet-európai állampolgárok, azon belül is a lengyel és magyar gazdák.

S hogy a belpolitikában mit képviselnek?

A Tusk-kormány figyelmen kívül hagyja a lengyel Alkotmánybíróság határozatait, és nem publikálják azokat.

Törvénytelenül váltották le a médiumok vezetőit, a lengyel köztévében rögtön megjelent az LMBTQ-propaganda.

Politikai alapon változtatják meg bíróságok összetételét, ha az ügyek sorsolását végző bírósági rendszer számukra rossz eredményt hoz, akkor a sorsolást megismételtetik.

Visszatartják az ellenzék állami támogatásait, és könnygázzal oszlatnak gazdatüntetést.

Törvénytelen módon tartóztatják le a kormánnyal kritikus képviselőket, amivel a parlamenti határozathozatalt is befolyásolják. (Mindenki képzelje csak el, milyen felnégyelés lenne, ha a magyar hatóságok úgy tartóztatnák le Magyar Pétert, hogy még mindig megbújik a brüsszeli mentelmi joga alatt).



Amikor Donald Tuskot mindezek jogszerűségéről kérdezik, akkor lerendezi annyival, hogy lehet, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek „jogi szakértők szerint nem egészen felelnek meg betűről betűre a jog szövegének, de ez nem ment fel minket a cselekvési kötelességtől”.

Az egész eljárást „harcoló demokráciának” nevezi. Micsoda cinikus kifejezés ez arra, hogy jogállamiságra hivatkozva bakancsokkal tiporják a jogállamiságot. Mivel Tusk a brüsszeli nagykoalíció embere, ezt szó nélkül elnézik neki. Sőt, állva tapsolják. Liberálisok és zöldek. Szocialisták és a néppárt. Manfred Weberék és az egész nagykoalíció. Na és persze Magyar Péter képviselői. A magyar-lengyel barátság szerencsére jóval fölötte van mindennek. De ennél a politikánál biztosan többet érdemel - írta Dömötör Csaba Facebook oldalán.