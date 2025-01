Súlyos döntést hozott Trump, ami az ukránokat is érinti

Számos ukrán médium mellett a The Kyiv Independent is megerősítette, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormányzata felfüggesztette az ukrán menekültek amerikai területen történő letelepítését célzó „Egység Ukrajnáért”(„Uniting for Ukraine”) elnevezésű menekültprogramját.

Az USA Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának (USCIS) közlése szerint ugyanis Donald Trumpnak az összes amerikai külföldi segélyprogram 90 napos befagyasztását elrendelő elnöki utasítása érvényes az Egység Ukrajnáért programra is.

A program hasznosságának három hónapos felülvizsgálati időtartama alatt ezért szünetel minden az ukrán menekültek amerikai letelepedése támogatása érdekében benyújtott pályázat elbírálása és nem lehet új pályázatokat sem benyújtani.

Tavaly év végéig az Egyesült Államok több mint 200 000 ukránt fogadott be a program keretében.

A Belbiztonsági Minisztérium Egyesülés Ukrajnáért programja lehetővé tette az ukránok számára, hogy legfeljebb két évig az Egyesült Államokban maradjanak, dolgozzanak, és egészségbiztosítást kapjanak legálisan.

Az USA külföldi támogatásainak 90 napos befagyasztását elrendelő amerikai elnöki utasítás az ukrán civil szervezetek körében komoly aggodalmat okozott. Többen is aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy képesek lesznek-e túlélni a segélyek befagyasztását.