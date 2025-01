Így dönti romokba Donald Trump a genderdiktatúrát

Mostantól csak a két biológiai nem, a férfi és a nő elfogadott

Donald Trumpnak a „Nők védelme a nemi ideológiai szélsőségtől és a biológiai igazság visszaállítása a szövetségi kormányban (Defending women from gender ideology extremism and restoring biological truth to the federal government)” elnevezésű új elnöki rendelete szövetségi kormányzati szinten arról rendelkezik, hogy az Egyesült Államokban hivatalosan csak a férfi és a női nem létezik elismertként. A rendelet kimondja a két nem kizárólagos biológiai valóságát, és egyértelműen meghatározza a férfi és a nő fogalmát. A rendelet megszünteti a hivatalos okmányokon, például az útleveleken és a társadalombiztosítási okmányokon a férfi és nő mellett a harmadik, X kategória elnevezésű nemi identitásmegjelölés használatának a lehetőségét. Trump elnöki rendelete alapján a szövetségi kormány az állampolgárok nemi identitásával kapcsolatban a "gender" helyett áttér a "sex" kifejezés használatára, mert az felel meg az emberek megváltoztathatatlan biológiai nem szerinti besorolásának. Véget vet a férfi nemi szervekkel rendelkező, önmagukat transzneműnek nevező elítéltek női börtönökben való elhelyezésének, és megszünteti a börtönlakók nemváltó műtétjeinek az adófizetők által való finanszírozását is. Ugyanakkor eltörli a nemi identitást változtató személyek által velük kapcsolatban megkövetelt egyedi névmási megszólítások állami szinten kötelező használatát.

Vége a „sokszínűségi” programoknak, megszűnnek a szövetségi finanszírozású „sokszínűségi álláshelyek”

Trump elnök a genderideológiával való leszámolás érdekében kiadott egy másik végrehajtási rendeletet is. „A radikális és pazarló kormányzati Sokszínűség, Egyenlőség és Befogadás programok és preferenciák megszüntetése (Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing) elnevezésű elnöki utasítás teljes egészében megszünteti a genderideológia állami szervezetekben, állami pénzforrásokból történő megjelenítését, képviseletét. A rendelet arra utasítja a szövetségi börtönök, a menekültszállások, a szexuális erőszak áldozat menedékhelyek üzemeltetőit, hogy csakis a férfi és női nem kettősének megfelelően biztosítsák a magánélet védelmét intézményeikben. Trump elnök adminisztrációja egyúttal elrendelte a szövetségi sokszínűségi, DEI ("Diversity, Equality, Inclusion", „Sokszínűség, Egyenlőség és Befogadás”) programok leállítását is azzal, hogy azonnali hatállyal, adminisztratív szabadságra küldte a szövetségi ügynökségek sokszínűséggel foglalkozó kormányzati tisztviselőit, miközben pedig fizikailag bezárta az érintett irodákat.