Nem vesztegetik az időt: a Trump-adminisztráció az első napokban több száz illegális migránst tartóztatott le

Lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója elárulta:

Donald Trump az intézkedések bevezetését az ország szuverenitásának és területi integritásának védelmének szükségességével indokolta, amit azért is kiemelten fontos hangsúlyozni, mert Magyarország nemzeti kormányának bevándorláspolitikáját - Európa külső határainak védelmével összefüggő kötelezettségeinek felelős ellátása mellett - ugyanezen célok határozzák meg.

Azonban emiatt - a népszavazással is legitimált - politika miatt hazánknak folyamatos büntetésekkel kell szembenéznie a migrációpárti brüsszeli elit, valamint a balliberális politikai igények feltétlen kiszolgálójává váló Európai Unió Bírósága (EUB) részéről - mondta a Századvég szakértője. Ismert, hogy az EUB a közelmúltban példátlan - még az Európai Bizottság „igényeit” is jóval meghaladó - büntetést szabott ki Magyarországgal szemben az egyébként nemzeti hatáskörbe tartozó bevándorláspolitikája miatt. A Bíróság a vonatkozó ítéletével gyakorlatilag elvitatta Magyarország szuverenitásának és határainak védelméhez való természetes jogát, vagyis mindazon jogokat, amelyre hivatkozva a világ egyik legfejlettebb demokráciájában hazánk intézkedéseivel megegyező szemléletmódú lépéseket vezetnek be - tette hozzá.

Donald Trump illegális migrációt felszámoló döntései a hivatalba lépő elnök legnépszerűbb intézkedései közé tartoznak.

Hasonló irányú fordulat figyelhető meg a bevándorlást egykoron még támogató több európai országban (pl. Németország, Írország stb.) is, ahol egyre több olyan döntéshozói hangot hallani, vagy közvélemény-kutatási eredményt olvasni, amelyek már a migráció szigorúbb szabályozását támogatják. Az európai szintű változáshoz, az uniós intézményrendszer szemléletmódjának megváltoztatásához azonban az uralkodó liberális elit teljes leváltására van szükség. Ebben a folyamatban globális szintű patrióta összefogásra van szükség, amely a hétfői nappal minden értelemben új lendületet vett - zárta szavait ifj. Lomnici Zoltán.