Trump egyik döntése jelentős hatással lehet Magyarországra

– Miben látja Donald Trump elnökségének globális hatását, különösen Európa és Magyarország számára?

– Donald Trump elnöksége alatt az „America First” politika egyértelművé tette, hogy a nemzeti érdekek prioritása nemcsak lehetséges, hanem kívánatos is a globális színtéren. Ez az irányvonal különösen inspiráló volt olyan országok számára, mint Magyarország, amelyek szintén a szuverenitás és a határvédelem fontosságát hangsúlyozzák.

Trump határozott fellépése az illegális migrációval szemben és a nemzeti identitás védelme megmutatta, hogy egy ország képes szembemenni a globális nyomással, és megőrizni saját értékeit.

A képen Donald Trump látható. (Fotó: Mandel NGAN / AFP)

– Mennyire tekinthető Trump politikája hosszú távú modellnek más országok számára, vagy inkább egy rövid távú trend, amely az ő személyes politikai stílusához kötődik?

– Trump példája azt üzeni, hogy egy ország akkor lehet igazán erős, ha képes kiállni saját érdekeiért, miközben megtalálja a módját a nagyhatalmakkal való pragmatikus együttműködésnek. Ez a megközelítés

Magyarország számára is fontos tanulság: szuverenitás és nemzeti érdekek védelme mellett is lehet sikeresen részt venni a nemzetközi együttműködésben.

Az elnöksége alatt hozott döntések megerősítették azt a szemléletet, hogy a nemzeti érdekek védelme és a globális színtéren való hatékony szerepvállalás nem zárják ki egymást.

– Amerikában többen elmondták, a magyarok már Trump voltak Trump előtt. Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában úgy fogalmazott, mi vagyunk a főáram, visszatértünk a történelem főutcájára. Mit jelent ez pontosan?

–Magyarország számára a hagyományos, nemzeti értékek, a szuverenitás és a nemzetállam megerősítése nem valami periférikus dolog, hanem a politikai és társadalmi rend alapvető irányelve és most ezt az irányelvet követi az Egyesült Államok is, Donald Trump vezetése alatt.

– Mit jelent ez a gyakorlatban Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatára nézve?

– Magyarország már korábban is olyan politikai irányt képviselt, amely Trump elnöksége alatt az Egyesült Államokban is felerősödött, például a nemzeti érdekek és a szuverenitás védelme terén. Ebben a kontextusban a miniszterelnök azt is közvetítheti, hogy Magyarország politikai filozófiája, amely a hagyományos értékek, a család, a vallás és a nemzeti identitás védelme mellett áll, nemcsak Európában, hanem globálisan is egyre inkább releváns és „főáramú” nézetrendszerré vált.