Kétszáz méteres magasságban kelt át egy kötélen a dubaji felhőkarcolók között egy férfi - videó

A háromszoros világbajnok slackliner, Jaan Roose egy 100 méter hosszú kötélen kifeszítve sétál át egyensúlyozva a dubaji felhőkarcolók között. A férfi 224 méteres magasságban sétált egy kötélen. A kötelet a Jumeirah Emirates Towers között feszítették ki. A BBC szerint a férfi bár 15 éve űzi a slackline sportot, elmondása szerint még mindig van benne félelem.

A slackline "felfedezése" unatkozó hegymászóktól ered, akik így akarták fejleszteni egyensúlyérzéküket és koordinációs képességüket. Alap esetben a földhöz közel (20-40 centiméter) kifeszített hevederen gyakorolják, de van extrém magasságban űzött változata is, szakadékok, szurdokok felett, vagy épp két felhőkarcoló között - írja a VEOL.

A 33 éves férfi legújabb slackline-bravúrja az egyik leglenyűgözőbb vizuális teljesítménye, melyet a harmadik alkalommal megrendezett 1 Billion Followers Summiton mutatott be, mely a világ tartalomkészítőinek egyik legnagyobb eseménye.

Az észt sportoló kaszkadőrként is dolgozott Hollywoodban. A Red Bull által szponzorált férfi korábban már megtett 3,6 kilométert egy slackline-on a szicíliai Messinai-öbölben, és Kenyában is sikereket aratott - számolt be róla az Euronews.

Alig egy éve elképesztő felhőkarcoló épült Dubajban. Az új épület a Mercedes-Benz luxusautó-gyártó márkáját hordozza. 2010. január 4-én adták át az egyesült arab emírségekbeli Dubajban a világ legmagasabb épületét, a 828 méter magas Burdzs Kalifát, azaz a Kalifa-tornyot.