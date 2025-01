Az Egyesült Királyság kórházai képtelenek megbirkózni a rengeteg influenzás beteggel

Anglia szerte több kórház is kritikus állapotokat jelentett be, köztük birminghami, hampshire-i, liverpooli, northamptonshire-i és plymouthi egészségügyi intézmények is, ugyanis rohamosan nő az influenzások száma.

Wes Streeting egészségügyi miniszter elmondta, hogy „őszintén sajnálja , valamint szégyelli, hogy a jelenlegi helyzet ki tudott alakulni, amely nemcsak a betegeket, de a kórházi dolgozókat is érinti, mivel a sürgősségi osztályokon lévő betegtömeg miatt

11 kórházban olyannyira elfajult a helyzet, hogy a legmagasabb riasztási fokozatot jelezték.

Az esettel kapcsolatban megszólalt az Egyesült Királyság sürgősségi főorvosa, Adrian Boyle is, aki elmondta, hogy az influenzajárvány súlyos következményekkel jár az amúgy túlterhelt kórházakat tekintve.

A kép illuszráció!

Fotó: Shutterstock

Az NHS vezető orvosa, Sir Stephen Powis professzor azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem tapasztalni olyat, hogy kevesebb lenne az influenzások száma Anglia szerte.

Az osztályokra nehezedő nyomás a várakozási időkr eis hatással van, az egyik kórház betegének 50 órát kellett várnia arra, hogy megvizsgálják.

Mindezek miatt kedden a Liverpooli Királyi Egyetemi Kórház kritikus állapotokról számolt be, majd ezt követte a Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, amely a basingstoke-i és a winchesteri kórházakat üzemelteti, és a University Hospitals Plymouth NHS Trust, amely a Derriford kórházat működteti. - írja a Independent.