52 év után került elő egy eltűnt brit nő

Sheila Fox, aki 1972-ben, 16 éves korában tűnt el Coventryből, ma 68 éves, és az ország egy másik részén élve és jó egészségben találtak rá.

Az akkoriban elindított nyomozás nem vezetett eredményre, de a West Midlands-i rendőrség a napokban újabb felhívást tett közzé, amelyben közzétették az eltűnés idejéből származó fényképét.

A közösségi médiában és a rendőrségi honlapon is megjelent felhívásra néhány órán belül olyan információk érkeztek, amelyek a nő nyomára vezettek - számolt be róla a Guardian.

A rendőrség szerdán megerősítette, hogy Sheila Fox életben van, és egy távoli területen él.

A West Midlands-i rendőrség szóvivője elmondta:

Örömmel jelentjük, hogy egy több évtizedes nyomozás ért véget, amikor sikerült felkutatnunk Sheila Foxot. A felhívásban szereplő régi fénykép kulcsszerepet játszott a nyomozás sikerében, és a lakosság segítségével megtaláltuk őt.

Jenna Shaw őrmester, a lezáratlan ügyek nyomozócsoportjának tagja hozzátette:

Minden lehetséges nyomot átvizsgáltunk, és szerencsére rábukkantunk egy korabeli fényképre. Ez volt az áttörés, amely végül elvezetett Sheila megtalálásához. Szeretném kiemelni Shaun Reeve nyomozó kitartó munkáját, aki a közösség támogatásával sikeresen lezárta ezt az ügyet. Minden eltűnt személy története egyedi, és megérdemlik, hogy a családjuk és barátaik válaszokat kapjanak, és ha lehet, újra találkozzanak velük.

Beszámoltunk arról is, hogy csodálatos módon élve került elő az a kolumbiai nő, akiről két évig nem tudott a családja.

Egy hajó mentette ki a tengerből a teljesen kimerült és átfagyott Angelica Gaitat.

Korábban arról is írtunk, hogy 57 év után találták meg a férfi holttestét, aki soha nem jött vissza a WC-ből. Nem ritka, hogy ennyire elhúzódik egy nyomozás, nemrég beszámoltunk róla ugyanis, hogy több mint 50 év után oldottak meg egy rejtélyes gyilkossági ügyet az Egyesült Államokban.

Tragédiával végződött a keresés, amit egy 31 éves eltűnt férfi felkutatására indítottak Szlovákiában. Egész nap nem tudták, hogy hol van, ezért bejelentették az eltűnését, a nap végén pedig holtan találták meg egy erdős területen.

Már csak a holtteste került elő annak a 11 éves texasi kislánynak is, aki februárban tűnt el és egy hétig keresték. A kislányt valószínűleg megölték, a rendőrség a gyilkossággal a család egyik barátját gyanúsítja.

Májusban arról is beszámoltunk, hogy egy csatornában találták meg annak a coloradói kisgyermeknek a holttestét is, aki az előző hétvégén tűnt ​​el otthonról. Szülei azonnal rendőri segítséget kértek, mert úgy gondolták, hogy az autista kisgyerek egy szál pelenkában kiszökhetett a házból. A kétségbeesett kutatásba önkéntesek is becsatlakoztak. Hosszú ideig nem hozott eredményt a keresés, mígnem egy öntözőcsatornában megtalálták a kisfiú holttestét.