Káosz és válsághelyzet Macron elnöki hivatalában

Emmanuel Macron francia elnök legfőbb diplomáciai tanácsadója, Emmanuel Bonne nehéz helyzetbe hozta az elnöki hivatalt azzal, hogy Franciaország napról napra egyre nehezebb bel- és külpolitikai helyzetében épp most jelentette be lemondási szándékát. A válsághelyzet így a francia kormány után már az Elysée palotát is elérte.

Emmanuel Macron francia elnököt elhagyja egyik legfőbb külpolitikai tanácsadója, Emmanuel Bonne, aki eddig kvázi árnyék-külügyminiszterként tevékenykedett. A Politico európai kiadása szerint Bonne lemondása annak tudható be, hogy Macron belső körein belül egyre több és nagyobb stratégiai, politikai nézeteltérés van. Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Amaury Cornu / Hans Lucas Ha Bonne távozik – lemondását hétfőn kora este még nem fogadták el –, azzal Macron pont akkor lesz kénytelen nélkülözni az egyik legmegbízhatóbb külpolitikai tanácsadóját, amikor az amerikai elnöki hivatalba való beiktatásával Donald Trump az Egyesült Államok elnökeként éppen nekikezd az eddigi világrend teljes felrúgásának. Teljes a káosz. A belpolitikai helyzet, a lehetetlen költségvetési tárgyalások, a jövőbeni kapcsolatok Trumppal és Algériával, Franciaország csökkenő befolyása Európában és Afrikában… Keményen kell dolgoznunk, hogy magunkra találjunk - nyilatkozta a Macron körül kialakult nehéz helyzetről a Politicónak egy volt francia diplomata. A lap szerint egyébként Bonne legfőképpen a Fabien Mandon tábornokkal, az elnök katonai vezérkari főnökével való egyre rosszabb kapcsolata miatt döntött végül a távozás mellett. A két tanácsadó közötti feszültség a múlt héten a francia elnök és Keir Starmer közötti találkozó előtt csúcsosodott ki Chequersben, a brit miniszterelnök vidéki rezidenciájában. Bonne és Mandon annyira összevesztek, amikor csütörtökön délután az Egyesült Királyságba kellett volna indulniuk, hogy az utolsó pillanatban Bonne úgy döntött, hogy ő kihagyja az utazást. Az Elysée palota külügyi hivatalvezetője a hírek szerint azon sértődött meg, hogy a brit-francia tárgyalások katonai vonatkozásait előkészítő anyagba nem tekinthetett bele.

