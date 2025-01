Gusztustalan szóviccet mondott Joe Biden a halálos tűzvésszel kapcsolatos tájékoztatón

Többen meghaltak, sok ezer kaliforniai lakos volt kénytelen elhagyni otthonát, épületek és lakások ezrei pusztultak a Los Angeles-i erdőtűzben, amely miatt Joe Biden illetékes tisztviselőket hívott össze egyeztetés és tájékoztatás céljából. Miután a tájékoztatást befejezte, ezekkel a szavakkal adta át a szót a kaliforniai gyökerű Kamalas Harris alelnöknek:

„Madam Vice President, I know you're directly affected. So you fire away, no pun intended”. Az elnök ezzel a mondatával Harris kaliforniai származására utalva megjegyzi, hogy közvetlenül érintik őt az események. A „fire away” kifejezéssel azonban Biden mintha elviccelné a tragédiát; a hétköznapi szóhasználatban ez körülbelül annyit tesz, „ki vele”, „vágjunk bele”, azonban

a tűzvész árnyékában ez sokak szerint több mint érzéketlenség. Joe Biden szavaira Kamala Harris elmosolyodott.

Az esetről beszámoló és a jelenetet közlő lapok felidézik: a leköszönő elnök egy korábbi alkalommal, amikor aláírt egy, a tűzvésszel összefüggő nyilatkozatot,