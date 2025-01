Nemcsak Ukrajnába, hanem Izraelbe is folyamatosan fegyvereket küld Biden

Özönlik az amerikai fegyver Izraelbe, Joe Biden elnök kormánya nyolcmilliárd dollár értékben akar újabb adagot eladni Izraelnek, erről már értesítették is a kongresszust. Az üzlethez ugyanis a képviselőház és a szenátus illetékes bizottságainak a jóváhagyására is szükség van - számolt be a Vg.

Az Axios szerint vadászgépek, harci helikopterek, tüzérségi lövedékek, robbanófejek és bombák is szerepelnek az Izraelbe küldött fegyverek között.

Washington augusztusban hagyott jóvá egy 20 milliárd dolláros fegyvercsomagot vadászgépek és egyéb katonai felszerelések eladásáról. A Biden-adminisztráció szerint ugyanis ez segít Izraelnek megvédeni magát az Irán által támogatott milíciákkal – a Hamásszal, a libanoni Hezbollahhal és a jemeni húszikkal – szemben - írja a lap.

Bár Joe Biden hamarosan átadja a kormányrudat Trumpnak, azonban a republikánus elnök is elkötelezett támogatója Izraelnek.

Fotó: by Jalaa MAREY / AFP)

Az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben támogatja a zsidó állam önvédelemhez való jogát

- jelentette ki izraeli kollégájának Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter 2024 októberében. A Pentagon közleménye szerint Austin telefonon egyeztetett a fejleményekről Joáv Gallant izraeli védelmi miniszterrel, akinek megerősítette az Egyesült Államok sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédeleméhez való joga mellett. Világossá tette azt is, hogy Washington rendületlenül hozzájárul a térségben állomásozó amerikai katonák és létesítmények, valamint Izrael és más partnerállamok védelméhez Iránnal és a Teheránból támogatott terrorista csoportokkal szemben.

Mint arról már tavaly beszámoltunk Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megállapodtak abban, hogy az elkövetkező időszakban „szoros kapcsolatot” tartanak fenn. Szíriai médiajelentések szerint Izrael ismét légicsapásokat hajtott végre több célpont ellen a szomszédos országban. Izrael célponttá tette Irak legfelsőbb vallási vezetőjét a 94 éves Ajatollah Sajjed Ali Szisztánit is. Az izraeli kabinet ma fogja jóváhagyni az Irán elleni támadást.