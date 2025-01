Fényképeket közölt a BBC a titkolózó Banksyről, igaz az arcát kitakarták a fotókon

Kiderült, hogy egy bristoli ifjúsági klub falán is található egy Banksy, erről a falfestményől azonban csak kevesen tudnak. Peter de Boer, egy bristoli férfi, aki ifjúsági munkásként dolgozott, most a BBC-nek mesélt arról, hogy hogyan hívta el a 90-es években az éppen a világhírnév küszöbén álló Banksyt, hogy a Bristol északnyugati részén található Lawrence Weston lakótelepen található ifjúsági klubban segítsen a tizenéveseknek a művészeti órákon és alkosson velük, sőt, még fotókat is mutatott arról, ahogy a művész a gyerekekkel falfestményt készít.

Boer azt mondja, éppen az együttműködés idején alkotta meg Banksy a Mild, Mild West című falifestményét, amely egy mackót ábrázol, amint Molotov-koktélt dob három rohamrendőrre. "A gyerekek elkötelezettek voltak, jól érezték magukat és megosztották az ötleteiket vele. Igazi együttműködés alakult ki" - nyilatkozta a BBC-nek Boer, aki kizárólag azzal a feltétellel engedte, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Banksyről készült fotók, hogy továbbra sem fedik fel a nagyközönség előtt a művész kilétét, így a képeken kitakarták az arcát.

Boernek egy barátja javasolta annak idején, hogy tud egy feltörekvő művészről.

Megkaptam a telefonszámát, felhívtam és megkérdeztem tőle, hogy eljönne-e a klubba, és csinálna-e a fiatalokkal néhány művészeti projektet. Nagyon lelkes volt

-mesélte a BBC-nek Boer, hozzátéve: akkoriban Banksy a fiataloknak egy művész volt, aki megosztotta velük a tudását. Boer azt mondja, egyáltalán nem nagyképűsködött Banksy, sőt, abszolút együtt dolgozott a fiatalokkal.

Mint kiderült, az első művészeti műhelyért mindössze 50 fontot fizettek Banksynek, ami akkoriban éppen a festékszórók költségeit fedezhette.

Szerintem soha nem a pénz érdekelte. Ebből is látszik, hogy milyen mély, kedves és gondoskodó ember

- mondta Boer, aki arról is mesélt, hogy a művészeti órákon készült falfestmények nagyon szórakoztatóak és élénk színűek voltak. Az egyik képen tehenek néztek felfelé, amint éppen bombát dobtak rájuk, Boer szerint ez a kép a klímaszorongásra utalt, míg egy másikon robotok leptek el egy cirkuszt. Ezeket az alkotásokat azonban ma már csak fényképeken lehet megnézni, az ifjúsági klubban ugyanis lefestették őket azóta. Peter de Boer azt mondja, nem bánta meg, hogy ennyi éven át eltitkolta a festményeket. Neki ez a fiatalokkal való együttműködésről szólt. Azt azonban ő sem tudja, hogy az egykori gyerekek vajon tudják.e, hogy egykoron egy olyan férfival alkottak együtt, aki ma a világ egyik leghíresebb művésze. "Lesznek fiatalok, aki ma már szülők, és talán nem is tudják, hogy valaha együtt dolgoztak Banksyvel."