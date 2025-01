Ferenc pápa a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt

A pápa arra figyelmeztetett, hogy a technológia gyors ütemű terjedése komoly etikai és társadalmi kérdéseket vet fel. A svájci Davosban évente megrendezett fórum idei eseményének egyik központi témája az MI és globális hatása. Ferenc pápa írásos üzenetében méltatta a technológia nyújtotta lehetőségeket, ugyanakkor hangsúlyozta:

Az MI által elért eredmények sokszor szinte megkülönböztethetetlenek az emberi alkotásoktól. Ez felveti a kérdést, milyen hatással van ez az igazság és a valóság hitelességére.

A pápa külön hangsúlyozta, hogy az MI alkalmazásával kapcsolatos döntések során elengedhetetlen a felelősségteljes megközelítés.

Ferenc pápa a Szent Péter téren

Fotó: Tiziana FABI / AFP

A kormányoknak és vállalatoknak különös körültekintéssel kell eljárniuk annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia ne ássa alá az emberi méltóságot, és ne járuljon hozzá az igazság további erodálódásához a közéletben

- fogalmazott a levelében, amelyet Peter Turkson bíboros, a Vatikán egyik vezető tisztségviselője olvasott fel.

Ferenc pápa, aki 2013 óta áll a katolikus egyház élén, az utóbbi években különösen nagy figyelmet szentelt a technológia és etika metszéspontjának.

Tavaly júniusban a világ legfejlettebb országait tömörítő G7-ek csúcstalálkozóján is felszólalt a mesterséges intelligencia kérdéskörében, és rámutatott, hogy nem szabad hagyni, hogy algoritmusok irányítsák az emberek sorsát. A pápa személyesen is megtapasztalta az MI jelentette kihívásokat, amikor

2024 elején egy deepfake fotó kezdett terjedni róla az interneten, amelyen egy feltűnő, bokáig érő fehér pufidzsekit viselt.

Ferenc pápa

Fotó: AFP / Tiziana FABI / AFP

