Szijjártó Péter: Fontos cél a magyar-kirgiz stratégiai partnerség további erősítése mindkét fél számára

A tárcavezető arról számolt be a Bakit Torobajev kirgiz miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalása után tartott sajtótájékoztatóján, hogy a világpolitikai és világgazdasági változásokra tekintettel ma már senki nem vitatja Közép-Ázsia jelentőségének felértékelődését.

Mi, magyarok nem most kezdtük ezt az együttműködést, hanem már több mint tíz éve, ezért ma már inkább mosolygósan emlékszünk vissza azokra az időkre, amikor azok kritizáltak és néztek le minket a közép-ázsiai együttműködés miatt, akik ma egymásnak adják a kilincset a térség államaiban, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy a térség egy-egy vezetőjével legyen közös fényképük"

- mondta. Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy Magyarország máris sokat profitált a Türk Államok Szervezetével folytatott szoros együttműködéséből. "A térséggel való gazdasági együttműködésünk, a magyar export növekedése és újabb energiaforrások bevonása a magyar energiaellátásba mind azt mutatják, hogy igenis megérte, megéri Magyarországnak szoros együttműködést fenntartani a türk országokkal, a közép-ázsiai térség országaival" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy

a magyar-kirgiz kétoldalú gazdasági együttműködést is folyamatos rekordok jellemzik, a kereskedelmi forgalom 2023-ban csúcsot döntött, ezt pedig tavaly már az első tíz hónapban sikerült több mint megduplázni.

Illetve bejelentette, hogy hazánk újabb 34 millió dollárt helyez a közös magyar-kirgiz fejlesztési alapba, miután az korábban 16 millió dollárnyi tőkével jött létre, amelyből négy magyar cég kirgizisztáni piacra lépését és beruházását is támogatták. Kifejtette, hogy ezen újabb források bevonásával a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további fejlesztését kívánják elősegíteni, magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és vízgazdálkodási vállalatokat támogatva.

A pénzből magyar vállalatok feldolgozó üzemeket, tenyészeteket és vízerőműveket fognak létrehozni, ezáltal hozzájárulnak a kirgiz mezőgazdaság és vízgazdálkodás és élelmiszeripar fejlesztéséhez, továbbá a magyar gazdaság növekedéséhez is"

- sorolta. A miniszter kitért a felsőoktatási együttműködés témájára is, emlékeztetve, hogy Magyarország évente kétszáz ösztöndíjas hallgatót fogad az egyetemein Kirgizisztánból, és rendre sokszoros a túljelentkezés. Végezetül pedig leszögezte, hogy Magyarország elkötelezett támogatója az Európai Unió és Kirgizisztán közötti együttműködésnek, a magyar kormány az EU soros elnöki tisztségét betöltve is erőfeszítéseket tett ennek megerősítése érdekében az elmúlt fél évben. "Elsőként terjesztettük be a tagállamok közül a Kirgizisztán-Európai Unió együttműködési és partnerségi megállapodás ratifikációját a magyar parlamentben, és több magyar vállalat is dolgozik azon, hogy a kirgiz mezőgazdasági termékek első számú európai exportőrei legyenek" - fogalmazott.