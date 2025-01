Óriási szexuális botrány az egyik tévécsatornánál

Koichi Minato lemondását az is indokolta, hogy a Nakai körüli botrány komoly nyomás alá helyezte őket, ugyanis több tucat japán cég leállította a csatornán való hirdetést - számolt be a Japan Today.

Mélyen átérzem a felelősségem súlyát a médiába vetett bizalom aláásásáért

- mondta Minato a hétfői sajtótájékoztatón.

A válaszunkban hiányosságok voltak, és elismerem, hogy nem vagyok eléggé tisztában az emberi jogokkal.

Koichi Minato. Fotó: AFP

Kenji Shimizu, aki Minato helyére lép ígéretet tett arra, hogy "soha nem tűri el az emberi jogokat sértő cselekményeket", miközben elkötelezettségét fejezte ki amellett, hogy olyan intézkedéseket hajtsanak végre, amelyek megakadályozzák, hogy mindez megismétlődjön. Minato mellett a Fuji Media Holdings Inc. anyavállalata is bejelentette hétfőn elnökének, Shuji Kanonak a lemondását, aki egyben a Fuji TV-t is vezette.

Nakai, aki teljesen visszavonul a show biznisztől 90 millió jenben (nagyjából 227 millió forint) egyezett meg peren kívül az érintett nővel a japán hetilapok szerint.

A Fuji TV-t kritizálták a botrány decemberi kirobbanása utáni reakciója miatt, ugyanis csak január 17-én tartották az ügyben az első sajtótájékoztatót, amelyen korlátozták a résztvevők számát és megtiltották, hogy felvétel készüljön.

Arra is fény derült, hogy Minato megengedte Nakainak, hogy továbbra is szerepeljen a műsorokban annak ellenére, hogy tudott az esetről.

Miközben a műsorszolgáltató csütörtökön bejelentette egy független, harmadik felek által felállított vizsgálóbizottság felállítását, valamint egy újabb sajtótájékoztató megtartását.

Yoichi Ueno, a Fuji TV közkapcsolati vezetője a sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy a műsorszolgáltató alkalmazottai nem vettek részt Nakai és a nő találkozójának megszervezésében.