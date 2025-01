Elpusztult Norbert, az internet kedvenc terápiás kutyusa

Norbert története 2009-ben kezdődött, amikor Julie Steines örökbefogadta a különleges keverék kutyát mindössze négy hónapos korában. Egyéves korára Julie saját maga képezte ki Norbertet hivatalos terápiás kutyává. Innentől kezdve Norbert 13 éven át dolgozott azon, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára, különösen a Los Angeles-i Gyermekkórházban, ahol őt választották a legkisebb terápiás kutyának az Amerman Family Foundation Dog Therapy Program több mint 100 kutyája közül – írja a NY Post.

Norbert népszerűsége azonban nem állt meg a kórházi látogatásoknál. A közösségi médiában több mint 820 ezer követőt gyűjtött, és olyan műsorokban szerepelt, mint a Today és a Good Morning America. Emellett számos gyermekkönyvben és magazin címlapján is megjelent, például az Animal Wellness Magazine és a FIDO Friendly hasábjain. A gazdi még egy plüssfigurát is készíttetett Norbertről, és több mint 4500 darabot adományoztak jótékony célokra, például a Marine Toys for Tots Foundation (amerikai nonprofit szervezet, amely rászoruló gyerekek számára biztosítson ajándékokat az ünnepi időszakban~ a szerk.) számára.

Norbertnél idős korára veseműködési problémák jelentkeztek. Az előző héten kórházba szállították, és állapota súlyosbodott. Vasárnap este békésen hunyt el Julie karjaiban.

Nehéz szívvel írom, hogy Norbert tegnap este békésen, a karjaim melegében hunyt el

– írta Julie hétfőn Norbert hivatalos Instagram-oldalán.

A családunk szíve megszakadt. Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy gondoskodhattam róla, amíg itt volt velünk. Örökbefogadása jobbá tette az életemet olyan módokon, amit elképzelni sem tudtam

– tette hozzá Julie.

„Mindössze 1,3 kilogrammosan megmutatta nekünk, milyen fontos mások arcára mosolyt csalni. Ő valóban hitt abban, hogy nem kell nagynak lenni ahhoz, hogy hatalmas változást hozzunk a világba.”

Julie szerint Norbert szelleme tovább él a közösségében, amelyet Norberthoodnak nevezett: