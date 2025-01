Fél éven keresztül nem adott enni egy anya a gyerekének

A Sarah Webert január 4-én, szombaton vették őrizetbe és gyereknek okozott súlyos testi sértéssel, valamint gondatlansággal vádolják.

Ugyanis a WSOC az elfogatóparancsra hivatkozva arról számolt be, hogy

Weber közel fél éven keresztül nem adott szilárd ételt a 4 éves lányának,

aminek a következtében a gyereknek egy hónapon keresztül hasmenése volt. Ennek ellenére még orvoshoz sem vitte el.

Ez elszomorító, hogy valaki közvetlen közelében van egy szenvedő lánynak és nem tud róla."

- meséli az anya egyik szomszédja.

Miután Weber lányát végül orvoshoz vitték, az orvosok megállapították, hogy a gyerek súlyosan alultáplált, emiatt pedig kórházba vitték.

Sarah Weber az őrizetből csak 25 ezer dolláros (12 millió forint) váltságdíj kifizetése ellenében szabadulhat. - írja a People.

Ahogy korábban megírtuk, egy Pest vármegyében élő nő új párjával együtt rendszeresen kínozta, megalázta, éheztette, és ok nélkül büntette a nő előző házasságából született kislányát, emellett elhanyagolták, kizárták a családi életből, különösen, miután közös gyerekük született. A férfi a nő biztatására többször is megverte a kislányt kézzel vagy fakanállal, emellett beragasztották a száját, hogy ne beszéljen. Noha a kislány teljesen normális, egészséges testalkatú volt, a nő és új férje kitalálta, hogy kövér, ezért sokszor nem adtak neki vacsorát, lelakatolták a hűtőszekrényt, és arra kényszerítették, hogy a ház körül fusson. Előfordult, hogy kizárták a házból, vele takaríttatták az udvart, és puszta szórakozásból megalázták. Míg közös gyereküket elhalmozták édességgel és ajándékokkal, a kislány semmit nem kapott. Anyja többször megverte fakanállal, úgy hogy látható nyoma is maradt, mindezt azért, mert a szomszéd gyerekekkel játszott az utcán.

Éveken keresztül kínozta kislányát egy amerikai házaspár, egészen addig, amíg a gyerek majdnem belehalt a sérüléseibe. Emiatt kórházba került, ami szerencséjére véget vetett a szörnyűségeknek, ugyanis a lány elmondta a rendőröknek, hogy szülei otthon mit tesznek vele.