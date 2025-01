Halálos csokoládét hívtak vissza

A Cal Yee Farm három csokoládéval bevont termékét – Dark Chocolate Almonds, Dark Chocolate Apricots és Dark Chocolate Walnuts – a legmagasabb, 1-es osztályú visszahívási kategóriába sorolta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA).

A termékek ugyanis nem jelölt tejösszetevőket tartalmaznak, ami életveszélyes lehet az ételallergiások számára.

Az FDA tájékoztatása szerint a tej súlyos egészségügyi problémákat okozhat az allergiásoknál, beleértve a csalánkiütést, görcsöket, szédülést, a hangszalagok duzzanatát, eszméletvesztést, sőt akár halált is. A Cal Yee Farm már decemberben visszahívta több csokoládéval és joghurttal bevont termékét, amelyeket az Egyesült Államok több államában értékesítettek, ám a mostani frissítés még súlyosabb kockázatokat emel ki. A visszahívott termékek között megtalálhatóak többek között a Dark Chocolate Raisins, Yogurt Coated Almonds, Tropical Trail Mix és Butter Toffee is.

Ezen kívül az FDA figyelmeztetett, hogy a vállalat más termékei – például a fűszeres snackek és gyümölcskeverékek – szintén allergéneket tartalmazhatnak, mint például szója, búza, szezám és egyes élelmiszerszínezékek.

A Cal Yee Farm közleményben jelezte, hogy a címkézési problémát orvosolták, és a jövőben minden allergén megfelelően fel lesz tüntetve a csomagolásokon. Az élelmiszerbiztonsági szakértők szerint az ilyen visszahívások kiemelik a pontos címkézés fontosságát, hiszen egy apró hiba is végzetes következményekkel járhat az allergiások számára - írja a New York Post.

Chocolate recall upgraded to highest risk level: Consumption ‘could cause death’ https://t.co/Y0ksjE3ABR pic.twitter.com/RC510xAgYe — NY Post Business (@nypostbiz) January 29, 2025

