Óriási kártérítést kap Harry herceg egy brit bulvárlaptól - videó

Harry, Sussex hercege - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - 2019-ben nyújtott be keresetet a londoni felsőbíróságon a News Group Newspapers (NGN) kiadóvállalat ellen, amely a The Sun és vasárnapi testvérlapja, a The Sun on Sunday mellett a The Times és a The Sunday Times című lapot is gondozza.

Prince Harry has settled his legal case against the owner of The Sun newspaper for serious intrusion into his private life. The Publisher has issued a "full and unequivocal apology" for the surveillance, misuse of private information and phone hacking. pic.twitter.com/ygPIfVBTGh — Channel 4 News (@Channel4News) January 22, 2025

Az ügy közvetlen előzményeként a múlt évtized elején minden idők legsúlyosabb nagy-britanniai telefonlehallgatási botránya tört ki, miután kiderült, hogy az egykori legnagyobb olvasottságú vasárnapi brit bulvárlap, a 2011-ben, éppen a botrány hatására felszámolt News of the World feltörte és lehallgatta egy elrabolt és brutálisan meggyilkolt 13 éves angol kislány, Milly Dowler mobiltelefonjának üzenetrögzítőjét, miközben az akkor már halott gyereket a rendőrség még nagy erőkkel kereste.

Az egyszerre több szálon elindított nyomozás kiderítette, hogy a telefonlehallgatások hatszáznál több személyt érintettek, köztük a nemzetközi film- és szórakoztatóipar olyan világsztárjait, mint Hugh Grant, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jude Law, Charlotte Church és Sienna Miller. A kiszemelt célpontok között voltak emellett az iraki és az afganisztáni hadszíntéren elesett brit katonák hozzátartozói és a brit királyi család tagjai is. Hat évvel ezelőtt Harry herceg is azon a címen nyújtott be keresetet az NGN nagy-britanniai cége ellen, hogy a vállalat újságportfoliója, mindenekelőtt a The Sun törvénysértő módon feltörte és lehallgatta telefonos hangpostáját.

Szerdán, még a per érdemi elkezdődése előtt azonban megállapodás született Harry jogi képviselői is az NGN között. A kiadóvállalat az egyezség alapján terjedelmes közleményben kért elnézést a hercegtől, elismerve, hogy a The Sun 1996 és 2011 között súlyos mértékben megsértette Harry magánéleti jogait. A cég elismerte azt is, hogy a lap törvénysértő módon tevékenykedő magánnyomozókat alkalmazott információgyűjtés céljából. Az NGN külön elnézést kért azért, hogy a The Sun Harry édesanyja, az 1997-ben Párizsban, autószerencsétlenségben elhunyt Diana hercegnő magánéleti jogait is súlyos mértékben megsértette.

A kiadóvállalat az összeg megnevezése nélkül közölte, hogy mindezért jelentős kártérítést fizet Harry hercegnek. Harry jogi képviselője, David Sherborne a peren kívüli egyezség bejelentése után, a londoni felsőbíróság épülete előtt felolvasott nyilatkozatában elmondta: az NGN száznál több magándetektívet alkalmazott, akik legalább 16 éven keresztül, több mint 35 ezer esetben próbáltak információkhoz jutni Harry magánéleti fejleményeiről a The Sun és a News of the World számára.