Már halálos áldozatai is vannak a hóviharnak Franciaországban

Az észak-franciaországi hatóságok szerint két ember meghalt, további 20 pedig megsérült a havat és jeget hozó ítéletidőben.

Egyikük elesett és beverte a fejét, majd belehalt sérüléseibe, a másik személy hajléktalan lehetett és megfagyott.

Valenciennes városában találták meg holtan a hatóságok. A havas, hideg, káoszt okozó idő szerdán érkezett meg az országba- írja az ABC.

En direct - Intempéries en France : deux morts et 20 blessés légers dans le Nord, annonce la préfecture https://t.co/NmB3yUW93a — CNEWS (@CNEWS) January 9, 2025

A mentőszolgálat munkatársait több helyszínre riasztották, ahol a

hóban rekedtek az emberek, vagy beszakadt alattuk a jég.

De áradás sújtotta térségekbe és más vészhelyzetek kezelésére is ki kellett vonulniuk.

Nemcsak Franciaországban, de az Egyesült Királyságban is fennakadásokat okoz az óriás mennyiségű hó. A közúti és légi közlekedés szinte megbénult. A manchesteri repülőteret már le is zárták. A havazás gondot okoz több nyugat-európai repülőtéren is, Németországban és Hollandiában is késések vannak több repülőtéren.