Hatalmas hóvihar és mínusz negyven fokos hideg söpör végig az Egyesült Államokon

Hatalmas hóviharok és dermesztő hideg sújtja az Egyesült Államokat, mintegy 70 millió embert érint a viharriasztás. Új-Anglia egyes részein, például Massachusettsben, New Hampshire-ben és Maine-ben akár 25 centiméter hó is várható. Marc Chenard, az NWS meteorológusa szerint a veszélyes időjárási körülmények több nagyvárost is érintenek, például Philadelphiát, New Yorkot és Bostont.

A veszélyes időjárási körülmények több nagyvárost is érintenek

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2025 Anadolu

Az időjárás miatt jelentős fennakadások vannak a légi közlekedésben

New York és Washington repterein több száz járatot töröltek vagy késleltettek. New York város polgármestere, Eric Adams arra kérte a lakosokat, hogy a tömegközlekedést vegyék igénybe, és figyeljenek egymásra a hideg időben.

A helyzet különösen súlyos Minnesotában, ahol a hőmérséklet akár mínusz 48 Celsius-fokig is süllyedhet, Észak-Dakotában pedig mínusz 40 fokot mértek.

Az állam hatóságai arra kérik az embereket, hogy megfelelő ruházatot viseljenek, és készüljenek fel az extrém körülményekre. A sarkvidéki hideg nemcsak északon okoz gondokat, hanem a déli államokban is, ahol Texas, Louisiana és Mississippi lakói hóra, ónos esőre és jeges utakra számíthatnak.

A hőmérséklet akár mínusz 48 Celsius-fokig is süllyedhet

Fotó: Anadolu via AFP

A szokatlan időjárás miatt több állam is rendkívüli állapotot hirdetett, és melegedő központokat nyitottak a rászorulók számára.

A szakértők szerint a hideghullám a sarki örvény zavara miatt alakult ki, amely a szokásosnál délebbre szorította a hideg levegőt. Az előrejelzések szerint a fagyos idő még napokig eltarthat, mielőtt enyhülés érkezik - írja az AP News.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az évtized legkeményebb hóvihara és rendkívüli fagy érte el az Egyesült Államokat január elején. Ahogy arról az Origo beszámolt, szintén hatalmas havazás okozott gondot Nyugat-európában is főként a repülőtereken.

Ezt követően pedig azt is összeszedtük olvasóinknak, hogy melyek voltak a legendás hóviharok, amelyek napokra megbénították Magyarországot.