Ugyanaz az ügyész vádolja Melonit, aki börtönbe zárta volna Salvinit – videó

Meloni videóüzenetében emlékeztetett, hogy Maszri Olaszországba érkezése előtt tizenkét napig tartózkodott másik három európai országban.

Róma végül kiutasítása mellett döntött nemzetbiztonsági okokból”

– hangoztatta a kormányfő. „Ma ugyanaz érvényes, ami tegnap is érvényesnek számított: nem vagyok zsarolható, nem hagyom magam megfélemlíteni” – jelentette ki Giorgia Meloni. Úgy vélte, a vizsgálat háttérében azok állnak, akik „nem akarják, hogy Olaszország megváltozzon és jobbá váljon”. „De én megyek előre az utamon az olaszok védelmében, mivel a haza biztonsága forog kockán. Megyek előre emelt fővel, félelem nélkül” – magyarázta.

Carlo Nordio igazságügyi miniszter szerdán számol be a parlamentben a Maszri-ügyről.

Hat évre börtönbe zárták volna Salvinit

Ahogyan azt Meloni is említette a mostani ügy kísértetiesen hasonlít a Matteo Salvini elleni eljáráshoz. Mint arról az Origo többször is beszámolt, 6 év börtönre ítélte volna Matteo Salvinit a palermói ügyészség, az olasz jobboldali Liga főtitkára ugyanakkor úgy nyilatkozott, ugyanúgy járna el, mint korábban, most is megvédené hazáját az illegális bevándorlóktól. Salvinit tavaly decemberben végül felmentették. Mint korábban többször mondta, politikai pert folytatnak ellene, hiszen a Open Arms civilhajó feltartóztatása a kormány közös döntése volt.

A jobbközép párt elnöke ellen túszejtés vádjával indult bírósági eljárás, amiért 2019 augusztusában 19 napig nem jelölt ki biztos kikötőt az Open Arms civil hajó számára, melynek fedélzetén 147 bevándorló tartózkodott.

Az Ötcsillag Mozgalom és Liga koalíciós kormány idejében született döntés miatt most kizárólag a volt belügyminisztert vonják felelősségre.