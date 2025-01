Káosz és botrány a Bundestagban a migrációellenes javaslat miatt

A német alsóház szerdán határozatot fogadott el, amelynek értelmében a jövőben visszafordítanának a határon minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik. Pénteken délelőtt összeült a német parlament: a CDU és a CSU beadványát az AfD is elfogadta, ami nagy port kavart a parlamentben és azon kívül is. Most először fordult elő ugyanis, hogy egy párt összefogott az AfD-vel a parlamentben. Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője péntek délelőtt a rendkívüli frakcióülést követően bejelentette: a liberálisok kérni fogják a törvényjavaslat visszaküldését a belügyi bizottságba.

A Bundestag - 338 igen és 350 nem szavazattal - leszavazta a CDU/CSU migrációkorlátozási törvényét. Az ülés nem volt mentes a bekiabálásoktól és a felszólalók kifütyülésétől; a vita során még Orbán Viktor neve is szóba került. Rolf Mützenich, az SPD frakcióvezetője felszólalásában Friedrich Merzet kritizálta, amiért pártja együtt szavazott az AfD-vel. Később Merz is szót kapott, akinek a beszéde alatt gyakorlatilag végig fütyülés hallatszik. A CDU kancellárjelöltje szerint – írja a Mandiner – az, hogy ilyen heves vita alakult ki, a német parlament működésképtelenségét mutatja. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy gondoljanak azokra a német állampolgárokra, akik nézik a parlamenti közvetítést. Szerinte az emberek közül legalább annyian aggódnak az ország és a saját biztonságukért, mint ahányan a demokrácia stabilitása miatt. Megkérdezte a törvényt ellenző frakcióktól, egyetértenek-e abban, hogy a migrációt meg kell állítani. Ezt követően a baloldalhoz fordult: tényleg azt akarják-e, hogy folytatódjon a migránsokhoz köthető erőszakhullám. A közösségi médiában sokan kiálltak a CDU politikusa mellett, amiért határozott felszólalásában megvédte korábbi álláspontját, és nyíltan beleállt a vitába. „Egészen a közelmúltig aligha hitte volna bárki is, hogy Friedrich Merz ennyire tiszta beszédű, emberközeli és józan gondolkodású. De most megérkezett. És a baloldal? Teljesen összeomlott. Ez mindent elmond – írja egyikük. Merzet Orbán Viktorhoz hasonlították a Zöldek Az FDP 72 éves képviselője, Wolfgang Kubicki felszólalásában a Zöldeket kritizálta, és erkölcstelennek nevezte, hogy hátráltatják és megakadályozzák a migrációs korlátozásokat. Hozzátette, ez nemcsak erkölcstelen, de felelőtlen magatartás is. TUMULT bei #Baerbock Rede im Bundestag.



Gejohle, Gebrüll, Pfiffe - so stellt sich der Bürger die Lösung von Problemen vor?! #Kindergarten pic.twitter.com/cf1DGXjSVu — Dr. David Lütke (@DrLuetke) January 31, 2025 Annalena Baerbock beszédében többek között Orbán Viktorhoz és Putyinhoz hasonlította a migrációellenes Merzet, de a közvetítés követői semmitmondónak értékelték a Zöldek politikusának felszólalását. „Baerbock asszony épp most tartott korszakalkotó beszédet a német Bundestagban, amely sokszorosan felülmúlta kínos külföldi előadásait. Még új szavakat is alkotott” – írta egy gúnyos felhasználó az X-en.

Baerbock a felszólalás végén is kellemetlen helyzetbe került, mert nem akarta elfogadni, amikor figyelmeztették, hogy elfogyott a rendelkezésére álló idő. A hosszú, érzelmekkel túlfűtött vita a képviselők fizikai állapotát is próbára tette, a Zöldek frakciójának vezetője, Britta Haßelmann az ülés egy pontján váratlanul elesett. A parlamenti ülés idején több ezren tüntettek Hamburgban, amiért a CDU együtt szavazott az AfD-vel. Az „Emberi lánc az AfD és emberellenes politikája ellen” elnevezésű tüntetést a hamburgi városháza közelében az Omas gegen Rechts egyesület szervezte.

