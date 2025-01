Leállt az internet Oroszországban

Az internet nem működött a Beeline, a Megafon, az MTSZ, a Tele-2 és más szolgáltatók hálózatán sem. Nehézségek léptek fel a taxirendelésnél és az autómegosztás igénybevételénél.

17 óra 25 körül a Runet működése a Kommerszant hírportál szerint elkezdett helyreállni.

⚡️ А вот и комментарии о сбое в рунете от Роскомнадзора подъехали:



«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга»



Сервисы Яндекса во время "сбоя" работали в штатном режиме. pic.twitter.com/TxzbVeOxmO — Spark (@go_sparkru) January 14, 2025

A probléma okait vizsgálják. A Telegram-szolgáltatás, miként az előző üzemzavar idején, rendben működött.

Tavaly augusztusban Tavaly augusztusban az orosz Távol-Keleten található Kamcsatka félszigeten szakadt meg az internetszolgáltatás és a mobiltávközlés is akadozott. 2021-ben hosszú időre leállt a világon az internet néhány órára. Nem volt elérhető az Amazon, a Reddit, a Twitch, a BBC, a Bloomberg, a Guardian, a Le Monde, a Financial Times és a New York Times oldala sem.