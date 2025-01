Íme Joe Bidenék Magyarország ellen elkövetett legdurvább lépései

Gazdaságilag előnyös, politikailag hátrányos lehet Biden elnöksége Magyarország számára – ezzel a címmel jelentetett meg anyagot az Euronews magyar nyelvű oldala 2021-ben. Ma már tudjuk, hogy a portál jövendölése teljes tévedésnek bizonyult, a Biden-adminisztráció ugyanis a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok minden szegmensében csak romlást hozott.

Joe Biden leköszönő amerikai elnök és felesége, Jill Biden fogadja utódját, Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot a washingtoni Fehér Ház északi szárnyánál 2025. január 20-án

Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo / MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Kettős adóztatás

Az Euronews által megjövendölt gazdasági előny legkésőbb a kettős adóztatást kizáró egyezmény egyoldalú felmondásával vált semmissé. Az 1979 óta hatályban lévő egyezményt a Biden-kormányzat 2022-ben egyoldalúan felmondta, ezzel 2024-től kezdődően már 30 százalékos forrásadó terhelte a magyar befektetőket. A döntéssel ráadásul nemcsak a vállalkozások jártak rosszul, hanem az az átlag magyar is, aki mondjuk a megvásárolt Apple-részvényével profitot ért el. A kettős adóztatás megszüntetésével ugyanis előfordulhatott, hogy a nyereség után kétszer kellett adóznia. Bidenék intézkedése ráadásul kétoldalúan sújtotta a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat, hiszen az a Magyarországon tevékenykedő amerikai cégekre is negatív hatást gyakorolt.

Nehezített röppályán a vízummentességi program

A Biden-kormányzat 2023. augusztus 1-jével döntött úgy, hogy megszigorítja a magyar állampolgárok beutazására vonatkozó szabályokat. Az Egyesült Államokba való beutazáshoz szükséges elektronikus dokumentum (ESTA) érvényességi idejét két évről egy évre csökkentették, valamint már csak egyszeri használatot tett lehetővé.

A döntést az amerikai kormányzat biztonsági aggályokkal magyarázta. Azzal ugyanis, hogy az Orbán-kormány 2010 után megadta a külhoni magyaroknak a kettős állampolgárság lehetőségét, a magyar útlevéllel rendelkező vajdasági vagy kárpátaljai magyarok is az anyaországi magyarokéval azonos feltételekkel utazhattak be az Egyesült Államokba. A Biden-adminisztráció szerint azonban ekkor bűnözők is magyar útlevélhez juthattak. Igaz – ahogyan azt a Telex tudósítása is megjegyezte –, az amerikai külügyminisztérium szóvivője egyetlen olyan esetet sem tudott mondani, ami során megkérdőjelezhető hátterű emberek jutottak magyar útlevéllel az Egyesült Államokba.