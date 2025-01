Justin Trudeau kanadai miniszterelnök bejelentette lemondási szándékát

Justin Trudeau sajtótájékoztatón jelentette be: lemond pártelnöki és miniszterelnöki címéről is, miután pártja új vezetőt választott, aki majd egyúttal miniszterelnökként is tovább dolgozik.

Lemondását bejelentő nyilatkozatában a liberális politikus egyebek mellett azt mondta, hogy Kanada megérdemel egy működőképes parlamentet, amelyet - szavai szerint - teljes mértékben hatalmába kerítette az obstrukció, és amelyet a "produktivitás" teljes hiánya jellemez.

Kormányát egyben úgy jellemezte, hogy Kanada leghosszabb ideig hivatalban lévő kisebbségi kormánya volt.

Tisztségviselők ezzel egy időben közölték, hogy március 24-ig felfüggesztik a parlament működését.

A törvényhozás eredetileg január 27-én ült volna össze. A kéthónapos ülésezési szünet lehetőséget ad a kormányzó párt új elnökének kiválasztására, azaz egyben az új miniszterelnök személyének megnevezésére.

A kanadai ellenzék három pártja jelezte, hogy márciusban, a parlament újbóli összeülését követően a liberális párti kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadtatása lesz a céljuk. Kanadában októberben tartanának szövetségi törvényhozási választást, de

a kormány bukása esetén előrehozott választások következhetnek, amelynek esélyese a Pierre Poilievre vezette konzervatív párt.

Esik a liberálisok népszerűsége

A kisebbségi kormányt vezető Liberális Párt társadalmi támogatottsága jelentősen meggyengült az elmúlt időszakban. A közvéleménykutatások szerint

a Konzervatív Párt jelenleg a választók 43-45 százalékának támogatását élvezi, míg a kormányzó Liberális Párt mögött az emberek 20 százaléka áll,

és szintén 20 százalék körüli támogatottsággal rendelkezik a baloldali Új Demokrata Párt.

A miniszterelnök lemondása jelentős hatással lesz a Liberális Pártra.

A Globe and Mail című lap szerint a lehetséges utódjai között szerepel Dominic LeBlanc pénzügyminiszter, Mélanie Joly külügyminiszter és Mark Carney, a központi bank volt elnöke - írja a Magyar Nemzet.

Trudeau 2015-ben lépett hivatalba, reformokat és progresszív politikát ígérve. Politikája a nők jogainak védelmét, a klímaváltozás elleni küzdelmet és a szociális programokat hangsúlyozta. Chrystia Freeland kanadai pénzügyminiszter az év végén mondott le és ő maga is sürgette Trudeau lemondását.