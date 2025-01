Buszon késeltek halálra egy kisfiút Londonban

Január 7-én, délután 14 óra 30 perc körül egy 14 éves fiú utazott az egyik, emeletes buszon London Woolwich városrészében.

Ekkor egy eddig ismeretlen tette megkéselte a fiút.

Egy járőröző rendőr ért oda először a helyszínre, ő riasztotta a mentőket, valamint kért erősítést. Az orvosok megpróbálták megmenteni a fiú életét, de nem sokkal a késelés után belehalt a sérüléseibe.

Police hunt killer of boy stabbed on London bus https://t.co/CiB7SxAsWS — Prime View News (@primeviewnews) January 8, 2025

A helyi rendőrség vezetője, Supt Sargent elmondta, hogy elmondta, hogy gondolataik a fiú családjával vannak. Elmondta, hogy egy szörnyű bűncselekmény történt, és el sem tudja képzelni, mit érezhetnek most. Ez az időszak mindenki számára aggasztó lehet Woolwichban, főleg a fiú kora miatt.

A helyszín még mindig le van zárva, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított a gyilkos ellen. A városrészben a napokban fokozott lesz a rendőri jelenlét

– írja a BBC.

Ahogy azt korábban megírtuk, novemberben a dél-londoni Walworth Road melletti East Street Marketen három embert megtámadtak. A két sérültet egy férfit és egy nőt kórházba szállítottak, míg az egyik áldozat meghalt. A két sérült állapotáról még nem adtak tájékoztatást.

Szeptemberben halálra késeltek egy tizenéves fiút London délkeleti részén. A rendőrséget este fél hét körül hívták ki a woolwichi Eglinton Roadon történt incidenshez. A fiút a helyszínen szúrt sérüléssel találták meg, és a rendőrök és a mentősök erőfeszítései ellenére nem sokkal később meghalt.

Arról is beszámoltunk, hogy hárman meghaltak, többen pedig megsebesültek a németországi Solingenben is egy késes támadásban. A szemtanúk szerint arabnak kinéző késes támadó válogatás nélkül támadt az ünneplőkre, még szombaton őrizetbe is vették.

Nem rég támadt rá három emberre egy férfi az egyik manchesteri kisvárosban is. Az áldozatok közül egy nő a helyszínen meghalt, míg két másik életéért a kórházban küzdenek, köztük egy gyerekéért. A támadás után egy fiatal férfit tartóztatott le a rendőrség. Késsel támadtak meg egy lelkészt Írországban is augusztusban.