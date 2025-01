Brüsszel hallgat, miközben rég nem látott mértékben burjánzik a korrupció az EU-ban

Korábban kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség jelentős lépéseket tett az Integritás Hatóság elnöke ellen, akit hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítanak. Biró Ferenc állítólag több luxusautót is bérelt, és a hivatal pénzén építtetett kerítést a hatalmas ingatlana köré. Az Integritás Hatóságot Brüsszel kérésére hozták létre, és már korábban is sok kritika érte a működési költségei miatt. Szakmai berkekben már korábban is arról lehetett hallani, hogy például az államigazgatásban dolgozók béréhez képest kiugróan magasak a fizetések, amelyeket Biró Ferenc kérésének megfelelően állapítottak meg.

Az Integritás Hatóság működése évről évre komoly összegeket emészt fel az adófizetők pénzéből.

A hatóság költségvetéséről már régebben is szó esett, különösen a magas vezetői fizetések kapcsán, amelyek egyesek szerint az állami szektor bérszínvonalához képest túl magasak. Biró Ferenc egy korábbi nyilatkozatában azzal indokolta a magas működési költségeket: „A bűnüldözés drága tevékenység” – válaszolta az Economx.hu cikkében azoknak, akik kifogásolták az Integritás Hatóság fenntartásának költségeit.

Pfizergate

Mindezzel párhuzamosan az EU-ban is hatalmas mennyiségű korrupciógyanús eset lát napvilágot, de Brüsszel ezekben nem lát kivetnivalót és nem is vizsgálódik. A korrupciós ügyek csúcsa von der Leyen COVID vakcinabeszerzési botránya. Mint arról az Origo többször is beszámolt, a Pfizergate-botrány egyre sötétebb árnyékot vet Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság elnökére. A 2021 májusában kötött 35 milliárd eurós szerződés a Pfizerrel, amely kilencszázmillió vakcina beszerzését célozta meg, továbbá lehetőséget biztosított újabb kilencszázmillió adag megvásárlására, vitákat és kérdéseket szült az Európai Unió átláthatóságáról.

Az ügy különös érdekessége, hogy a megállapodás részleteiről a bizottság elnöke közvetlenül, sms-üzenetek révén egyeztetett Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával.

A botrány kivizsgálására az Európai Ügyészség indított vizsgálatot, amelynek során kiderült, hogy von der Leyen stábja akadályozta a nyomozást, amikor azt állította, nem találtak semmiféle releváns üzenetet az elnök és Bourla között. Később azonban elismerték, hogy csak a belső dokumentum-nyilvántartást tekintették át, az sms-eket nem. Ez újabb aggodalmakat vetett fel az Európai Bizottság átláthatósági elkötelezettségét illetően.