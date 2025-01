Kutyák marcangoltak halálra egy kislányt Amerikában

Két nappal karácsony után, Cincinnatiben holtan talált a családja egy 3 éves kislányt, Kingsley Renee Wrightot, akit december 27-én halálra marcangoltak a család kutyái.

Az apa amint meglátta, hogy kislánya holtan fekszik az udvaron, azonnal hívta a mentőket és a rendőrséget.

Szörnyű arra ébredni, hogy a lányod meghalt.

- mondta az apa, aki azt is elmesélte, hogy minden véres volt és nem érti hogyan történhetett mindez, hiszen a kutyákat mindig ketrecbe zárva tartotta, mert tudta róluk, hogy erőszakos fajták.

A rendőröknek, akik először a helyszínre értek elmondták, hogy kapcsolják ki a testkameráikat, mert a gyereknek szörnyű sérülései lettek a támadást követően.

A hatóságok ezután megerősítették a People-nek, hogy december 27-én kimenetek a családi házhoz, ahonnan elvitték a család három kutyáját és az állatokat jelenleg egy menhelyen 10 napos karanténban helyezték el, mivel az ilyen esetekben törvény ezt az eljárást írja elő.

A tragikus eset után az anya könnyek között mesélt a lányáról, akiről azt mondta, hogy

Szeretett énekelni és táncolni a családjának, és mindig mindennek a pozitív és jó oldalát látta

Több halálos kutyatámadásról is beszámoltunk már. Márciusban Connecticutban, halt meg egy egyéves gyerek, miután egy kutya többször megharapta. Ez idő tájt New Jersey-ben is meghalt egy baba, a kutyatámadás során a gyerek szülei is megsérültek.

Októberben arról is beszámoltunk, hogy halálra marcangoltak egy egyéves csecsemőt a bébiszitter kutyái. A bébiszitternek el kellett rohannia valahová és egyedül hagyta a csecsemőt a 13 éves lányával és három pitbullal. Az egyéves kisfiút halálra marcangolták a pitbullok.

Kentben is történt kutyatámadás, akkor egy nyolchónapos csecsemőt mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Azt megelőzően pedig szintén saját gazdáját marcangolta halálra egy kutya Aberdeen-ben egy lakásban.

Szeptemberben arról is írtunk, hogy egy pitbull marcangolta szét saját gazdáját Mallorcán. Az áldozat felesége elmondta, hogy tudták, veszélyes a kutya.