A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt - közölte vasárnap a Guinness Rekordok.

A Kathpress katolikus hírügynökség szerint Canabarro Lucas 1908. június 8-án született a brazíliai Sao Francisco de Assisban. Tizenhét évesen keresztelték meg, egy ideig az uruguayi fővárosban, Montevideóban élt, majd 1930-tól matematikát és portugál nyelvet oktatott a Rio de Janeiróhoz közeli Tijucában.

Fotó: Instagram/LongeviQuest

1934-ben, 26 éves korában tette le a fogadalmat a Teréziánus Nővérek Kongregációjánál. 1980 óta él az apácarend által biztosított otthonban Porto Alegrében.

Inah Canabarro Lucast 110. születésnapja alkalmából 2018-ban Ferenc pápa köszöntötte fel egy okirattal, amely azóta is az apácarend házában van kiállítva.

2021 januárjában ugyan megkapta a koronavírus elleni védőoltást, 2022-ben mégis megbetegedett, de átvészelte a kórt a világ legidősebb ismert fertőzöttjeként.

Canabarro Lucas már a második apáca, aki megkapta a világ legidősebb emberének címét.

2022. április 19. és 2023. január 17. között a katolikus Szeretet Leányai Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Társulatához tartozó francia André nővér, vagyis polgári nevén Lucile Randon volt a világ legidősebb embere. Randon 25 nap híján 119 évesen halt meg.

Fotó: Instagram/LongeviQuest

Ahogy korábban írtuk, a korábbi rekorder Itoka Tomiko volt, 2024.december 29-én halt meg egy idősotthonban. Az 1908. május 23-án, Oszakában született Tomiko fiatalon férjhez ment, és négy gyermeket – két fiút és két lányt – nevelt fel. A második világháború idején férje távollétében nemcsak a családjáról gondoskodott, hanem a családi textilgyár irodáját is vezette. Férje 1979-es halála után még tíz évig egyedül élt Nara prefektúrában, ahol rendszeresen túrázott. Több hegyet megmászott, köztük a 3000 méteres Ontake-hegyet is, gyakran hétköznapi cipőben.

2019-ben költözött be az Ashiya városában található idősotthonba, ahol élete végéig lakott. 2024 augusztusában a Guinness Rekordok hivatalosan is a világ legidősebb élő embereként ismerte el. Tomiko élete végéig aktív maradt, annak ellenére s hogy tolószéket használt.