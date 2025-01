Irán súlyos vereséget szenvedett, újabb szövetségese pártolt el

Most, hogy az elnöki poszt sorsa eldőlt, a következő feladat a miniszterelnök és a libanoni kormány megalakítása. Aoun erős szuverenista és nacionalista reformokat helyezett kilátásba, amelyeket a lakosság döntő többsége is támogatni látszik. Fontos, hogy a miniszterelnök is egy hasonló gondolkodású személy legyen, majd a kormánytagokat is eképpen kell válogatni.