Kiraboltak egy lottónyertest az Egyesült Államokban - videó

Egy parkolóban támadtak rá arra a 83 éves asszonyra, aki épp átvette a kisboltban a lottónyereményét és indult volna haza. Az incidens szerda reggel történt a floridai Orlandóban. Kamerafelvételek rögzítették és a rendőrség a közösségi hálón is megosztotta, ahogy

egy fiatal férfi rátámad a nőre és elkezdi kirángatni a kezéből a pénzt.

Az asszony próbált védekezni és beszállni a kocsiba, közben a boltból kijött egy harmadik személy is, aki a nő segítségére sietett, de neki sem sikerült megfékezni a támadót, aki végül elszaladt a pénzzel - írja az ABC.

A rendőrség körözést adott ki az ismert gyanúsított ellen.

Nemrég írtunk róla, hogy nem jelentkezett egy nyertes a 300 millió forintos nyereményéért. Visszakerül a játékosokhoz az a több mint 300 millió forint, amelyért tavaly október közepe óta nem jelentkezett a nyertes. A játékosok körében viszonylag ritka az, hogy nem jelentkeznek egy nagy nyereményért: az elmúlt 25 évben összesen nyolc alkalommal fordult elő.

Több nagyon gazdag lottómilliomost is meggyilkoltak már. Ki ne szeretne néhány száz forintból milliomossá válni? Azonban a felelőtlen életmód is tartogathat buktatókat egy hirtelen milliomossá váló ember számára. Sokan az életükkel is fizettek már.

Címlapi képünk illusztráció!