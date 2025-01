Elfajult egy vita az étteremben, egy séf lövöldözni kezdett és megölt egy embert

Január 17-én, pénteken délelőtt 11 óra körül értesítették a rendőröket arról, hogy egy észak karolinai francia étteremben, a Coquetteben lövöldözés volt. - írja a People.

A raleigh-i rendőrség szerint az étteremeben egy vita vezetett odáig, hogy a a séf megölje a 26 éves Johnathan Mark Schaffert és életveszélyes sérüléseket okozzon egy másik ott dolgozónak. A séf az ámokfutása után maga ellen fordította a fegyverét és magával is végzett.

A hely egyik felszolgálója, Heather Young arról számolt be a hatóságoknak, hogy a műszak elején az egyik csapost köszöntötték fel a szülinapja alakalmából és a lövöldözés akkor kezdődött mikor épp felvágták a tortát.

Young azt is elmondta, hogy az eset óta a korábbi munkatársakkal is felvették a kapcsolatot, hogy kiderítsék mi állhatott a lövöldözés hátterében. Ezután pedig hozzátette, valószínűleg be fogják zárni az éttermet.

North Hills-i lakosok pedig egy közleményben reagáltak az éttermet ért tragédiára.

A szeretett éttermünket egy súlyos tragédia érte. Szomorúak vagyunk a történtek miatt és együtt érzünk az érintettek családjaival.

- áll a közleményben.