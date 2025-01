Magyar ikerpárnak veszett nyoma Skóciában - nagy erőkkel keresi őket a rendőrség

Két 32 éves magyar nő tűnt el Skóciában három nappal ezelőtt. Huszti Eliza és Henrietta Aberdeen központjában laktak, és rejtélyes körülmények között veszett nyomuk kedden délután.

A térfigyelő kamerák felvételei szerint a két nő átsétált a Dee folyó felett átívelő Victoria hídon, majd gyalogosan indultak el a folyó partján egy csónakház irányába, ezután tűntek el.

A skót rendőrség bejelentette, hogy kiterjedt nyomozást folytat a magyar ikerpár felkutatására, rendőrkutyákat és vízi egységet is bevetettek, hogy megtalálják őket. Tájékoztatásuk szerint több kereskedelmi egység is található azon a szakaszon, ahol a két nőnek nyoma veszett. Ezeket az üzleteket most arra kérte a rendőrség, hogy ők is nézzék át térfigyelő kameráik, vagy autóikban lévő fedélzeti kameráik felvételeit. "Igyekszünk mindenkivel beszélni, aki ismerte a két nőt, és arra kérünk azokat, akik látták őket, vagy bármilyen információval rendelkeznek hollétük felől, azonnal hívják a rendőrséget" - nyilatkozta a skót rendőrség felügyelője, Darren Bruce.