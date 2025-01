Ezért került Magyarország a világ főáramába

Az Egyesült Államok új elnökének hivatalba lépése kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! - című műsorában azt mondta, Magyarország az amerikai elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, hanem visszatért a történelem főutcájára, "a nyugati világban mi vagyunk a többség". A miniszterelnök kifejtette: nemcsak arról van szó, hogy nyert Donald Trump, aki jó időszakot hoz el Magyarországnak, hanem a győzelem után be is tartja, meg is csinálja, amit ígért. Rámutatott:

az intézkedései pontosan azok, amiket egyébként mi már megcsináltunk és ami miatt Magyarországot a baloldal és Brüsszel folyamatosan próbálta elszigetelni.

A Trump-féle intézkedések után nyugodtan mondhatjuk, hogy az elszigetelni kívánt Magyarország az elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, oldalra szorított, hanem "mi vagyunk a főáram", visszatértünk a történelem főutcájára – közölte. "Mi vagyunk a mainstream a nyugati világban, mi vagyunk a többség" – fogalmazott, hozzátéve: az amit mondanak és amit az amerikaiak csinálnak, az a többségi álláspont.

Magyar párhuzamok Trump lépéseiben

Mint ismert Donald Trumpot 2025. január 20-án iktatták be a hivatalába. Ezzel egy új korszak vette kezdetét a világban is. A korábbi demokrata vezetés káoszt idézett elő az egész világon. Ezzel szemben Trump első intézkedéseiben ugyanazt teszi, amit mi képviselünk idehaza Magyarországon. Megvédi a migránsoktól a déli határokat és migrációs vészhelyzeteket hirdetett, és kitoloncolja az illegális migránsokat.

Mint arról az Origo is többször beszámolt, 2025 új korszakot hozott, és végre úgy tűnik, a világ normális irányba fordul. Trump visszatért, a woke őrület véget ért, és az első intézkedései máris megrengették a liberális elit világát. Biden és Harris döbbenten hallgatta a beiktatási beszédet, miközben Trump világossá tette:

a genderőrületnek, a cenzúrának és a woke diktátumnak leáldozott. Az elnök kijelentette, hogy számára csak két nem létezik, a férfi és a női.

Az elmúlt években a transznemű szexuális kisebbségi csoportok jogairól szóló vita volt az Egyesült Államokban a balliberálisok és a konzervatívok közötti kulturális háború egyik fő ütközőpontja.