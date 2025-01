Visszapillantót rágott le egy majom egy angliai szafariparkban - videó

Az esemény a park főemlősökkel teli területén történt, ahol a látogatók autóik biztonságos belsejéből figyelhetik meg az állatok mindennapjait.

Az anya és fia döbbenten figyelték, ahogy egy kis majom váratlanul az autójukhoz ugrott, majd elkezdte rágni a jármű egyik külső tükrét.

Ez azonban csak a kezdet volt: a kíváncsi és láthatóan unatkozó állat nem elégedett meg a tükörrel, és hamarosan letörte a műszerfal egyik elemét is.

A család először meglepődött, majd tehetetlenül nevettek a helyzet abszurditásán - számol be róla a Fox.

Nem hittük el, hogy ez tényleg megtörténik

– mondta később az anya egy helyi hírcsatornának.

A videón látszik, hogy a majom a lehető legtermészetesebb módon rágcsálta az autóalkatrészeket, mintha csak egy kis uzsonnát keresne.

A park vezetősége elismerte, hogy a majmok néha különösen játékosak tudnak lenni, és figyelmeztetik a látogatókat, hogy az autók sérülésének kockázata fennállhat.

Ezek az állatok nagyon intelligensek és kíváncsiak, ami néha meglepő helyzeteket eredményez

– nyilatkozta a park szóvivője.

Bár az incidens bizonyára nem volt olcsó mulatság, a család végül úgy döntött, hogy pozitívan tekintenek az esetre.

Az ilyen videók népszerűsége nem véletlen: a vicces és szokatlan állati viselkedések gyakran mosolyt csalnak az emberek arcára, miközben emlékeztetnek bennünket arra, hogy a természet mindig tartogat meglepetéseket.

Korábban egy másik felvételt is közzétettünk, amit az Indonéziához tartozó Balin készítettek, ahol egy turistacsoport leült a majmok mellé egy kőkorlátra. Ez azonban nem tetszett egy ott üldögélő majomnak, amely odament a nőhöz, és beleharapott a karjába.

Egy másik alkalommal egy majom hirtelen lehúzta a turista ruháját, a járókelők legnagyobb derültségére.

Szerencsére volt rajta melltartó, így ő is viccesen fogta fel a szemtelenkedést. Arról is írtunk, hogy egy amerikai turista az Ubud majomrezervátumában egy majmot csalogatott fel a vállára. Csakhogy a majomnak követője is akadt, akit az sem rettentett vissza egy gyors légyottól, hogy filmezik.