Szigorítaná a fegyvertartást Montenegró az újévi ámokfutó miatt

A montenegrói kormányfő péntekre összehívta a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését, amelyen döntöttek egyes törvények szigorításáról. Milojko Spajic úgy fogalmazott:

a cetinjei tragédia nagy teher Montenegró számára, és fontos, hogy most egységes legyen a nemzet.

Hozzátette: a helyzet elemzése után több következtetést is levontak arra vonatkozóan, hogy mi a teendő a jövőben. A miniszterelnök rámutatott, hogy az elkövető pszichés gondokkal küzdött.

Korábban senki nem gondolt arra, hogy a pszichés betegek adatait összekösse a rendőrségi nyilvántartással, ez viszont most meg fog történni - mondta, hangsúlyozva, hogy emellett új, sokkal szigorúbb fegyvertartási törvényt hoznak.

Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

Aki most rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, annak a jövő év január elsejéig lesz ideje arra, hogy megújítsa a dokumentumot. Aki nem megy át a szigorúbb ellenőrzésen, annak vissza kell adnia a fegyvert, ellenkező esetben az eszköz illegális fegyverként kerül nyilvántartásba. Két hónappal meghosszabbítják a már életben lévő fegyverleadási amnesztiát, azaz annak, aki a következő két hónap során leadja illegálisan tartott fegyverét, nem kell jogi következményekre számítania.

Utána viszont drákói szigorral csapnak le az illegális fegyverek birtokosaira

- húzta alá a montenegrói miniszterelnök.

Hozzátette, hogy a vadász- és lövészegyletek engedélyeit is meg kell majd újítani, illetve ezek tagsága is új engedélyeket kell, hogy kérvényezzen. Milojko Spajic a rendőrség állományának alacsony számáról is beszélt.

Mint mondta, sokan nyugdíjba vonultak, a fiatalok pedig nem érdeklődnek az ilyen nehéz munkák iránt, de már találtak megoldást, és hamarosan 200 újabb rendőr védi majd a közbiztonságot.

A nemzetbiztonsági tanács ülésével egy időben több százan tüntettek Podgoricában a kormány ellen. A tiltakozók szerint a kormány nem hozott kellő intézkedéseket, hogy a mostanihoz hasonló tömegmészárlásokat megelőzze.

Szerintük a rendőrség nem működik megfelelően, mert nincs elegendő embere és forrása, a kormány pedig bürokratikus intézkedésekkel van elfoglalva ahelyett, hogy kézzelfogható lépéseket tenne. A tüntetők Danilo Saranovic belügyminiszter, valamint Lazar Scepanovic országos rendőrfőkapitány lemondását követelték.